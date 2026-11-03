Genshin Impact Version 7.2 : Date et personnages des bannières de la phase 1

La date de sortie de la version 7.2 de Genshin Impact, et donc des premières bannières, est connue. Découvrez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase 1 de la version 7.2 de Genshin Impact.

La version 7.2 arrive, comme vous le savez, très bientôt sur Genshin Impact, qui est développé par HoYoverse. Comme à l'accoutumée, cela signifie que de toutes nouvelles bannières, via les vœux, seront proposées au lancement de cette nouvelle version/mise à jour.

D'ailleurs, nous savons à quelle date les premières bannières de la version 7.2 (phase 1) seront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que les joueurs pourront essayer d'avoir à ce moment-là.

Date des premières bannières de la version 7.2 de Genshin Impact

Par le biais d'une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un article sur le site officiel, les développeurs de chez HoYoverse ont précisé que les bannières de lancement de la version 7.2 de Genshin Impact, et donc celles de la phase 1, se rendront disponibles le 4 novembre 2026.

Les armes et personnages des premières bannières de la version 7.2 de Genshin Impact

Dès lors, les joueurs et les joueuses évoluant sur Genshin Impact pourront tenter de débloquer de nouveaux personnages jouables et armes via les premières bannières de la version 7.2. Voici, d'ailleurs, ce qui est au programme pour la phase 1 :

Personnages de la bannière/vœux « Foisonnement des motifs » : Mitya - 5 ★, Électro. Valeriy - 4 ★, Électro. Charlotte - 4 ★, Cryo. Rosalia - 4 ★, Cryo.

Personnages de la bannière/vœux « Chant de toutes les eaux » : Furina - 5 ★, Hydro. Valeriy - 4 ★, Électro. Charlotte - 4 ★, Cryo. Rosalia - 4 ★, Cryo.

Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : Édit d'astre secret - 5 ★, Catalyseur. Splendeur des eaux calmes - 5 ★, Épée à une main. L'assistant du docker - 4 ★, Épée à une main. Foret de prospecteur - 4 ★, Arme d'hast. Frimas d'aube - 4 ★, Catalyseur. Fluorescence - 4 ★, Épée à deux mains. Arc rouillé - 4 ★, Arc.



Aperçu des vœux événements de la version 7.2 - Partie I #GenshinImpact #Mitya #Furina Chers voyageurs, les vœux événements « Foisonnement des motifs », « Chant de toutes les eaux » et « Incarnation divine » seront disponibles le 4 novembre ! https://t.co/oznVHoD32z — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) November 2, 2026

Rappelons, en guise de conclusion, que Genshin Impact est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStatio, mais aussi sur Xbox Series, PC et appareils iOS/Android.