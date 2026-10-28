Pédantix 1629 : Indices et solution, quel est le mot du 28 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 28 octobre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 28 octobre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 28 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Portée par le vent du Ponant, elle a vu s'entremêler le sang des rois et l'or d'un monde lointain sous une couronne de fer.
Indice 2De la chute de l'aigle antique jusqu'aux fureurs des dictatures, son récit tourmenté s'est forgé sur une péninsule brûlante.
Indice 3Ses chapitres les plus anciens murmurent les prières croisées de trois croyances sous les arcs de palais depuis longtemps endormis.
Indice 4Elle détaille la longue épopée militaire menée par des souverains très pieux pour repousser les envahisseurs venus d'au-delà du détroit.
Indice 5Ses feuillets relatent comment une gigantesque flotte navale réputée invincible finit pourtant engloutie par les tempêtes et les canons adverses.
Indice 6Elle décrit l'apogée d'un vaste empire rayonnant lors d'un siècle foisonnant où le soleil ne se couchait prétendument jamais.
Indice 7Plus près de notre époque, elle fut tragiquement marquée par une guerre fratricide immortalisée par une célèbre toile cubiste en noir et blanc.
Indice 8Il s'agit du récit chronologique de l'ensemble des événements passés qui ont façonné le destin de la nation souveraine située au sud des Pyrénées.
Solution du 28 octobre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 28 octobre 2026Histoire de l'Espagne
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)