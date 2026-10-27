Pédantix 1628 : Indices et solution, quel est le mot du 27 octobre 2026 ?



le 27 octobre 2026 à 12h00 Publié par Florian Lelong le 27 octobre 2026 à 12h00

Retrouvez la solution Pédantix du 27 octobre 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.

Vous aimez GAMEWAVE ? Ajoutez-nous à vos sources préférées sur Google pour nous retrouver en priorité dans l'actu. Ajouter aux sources préférées

Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 octobre 2026 Tous les jours, à midi, le site



Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 octobre 2026.



Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 octobre 2026 Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.



Indice 1 Mon cri perce la nuit australe comme le hurlement d'un esprit tourmenté cherchant le repos.



Indice 2 Charognard aux mâchoires d'acier, je nettoie les forêts lointaines vêtu d'un sombre manteau barré de blanc.



Indice 3 Les premiers colons me crurent tout droit sorti des enfers en entendant mes grognements furieux résonner dans l'ombre.



Indice 4 Autrefois présent sur toutes les terres australes, je suis aujourd'hui le prisonnier sauvage d'une seule île du bout du monde.



Indice 5 Le petit écran a fait de moi une tornade tourbillonnante et insatiable qui dévore tout sur son passage.



Indice 6 Bien que je sois un redoutable carnivore à poche, une tragique maladie s'attaquant à mon visage menace aujourd'hui mon espèce.



Indice 7 Mon nom usuel associe la figure biblique du mal absolu au territoire australien dont je suis le fier emblème.



Indice 8 Mammifère marsupial carnivore au pelage noir, endémique d'un État insulaire au sud de l'Australie, caractérisé par son tempérament agressif et ses vocalisations bruyantes.



Solution du 27 octobre 2026 Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 octobre 2026 Diable de Tasmanie



Pédantix, qu'est-ce que c'est ? Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par



Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.



Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :

🟩 → Le mot est bon

🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez

🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et laAvant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.Le jeuvous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :