Pédantix 1623 : Indices et solution, quel est le mot du 22 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 octobre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 octobre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans le souffle du grand ours, elle dresse un champ d'or sous un vaste ciel d'azur.
Indice 2Ses larmes salées pleurent une péninsule arrachée par les ombres belliqueuses de l'orient.
Indice 3Ancien grenier d'un empire rouge, ses terres noires portent encore le souvenir des jours de grande famine.
Indice 4Son nom résonne avec le funeste printemps quatre-vingt-six où l'atome a empoisonné son sol à tout jamais.
Indice 5Ses vastes plaines fertiles sont traversées et nourries par les eaux puissantes du fleuve Dniepr.
Indice 6Son dirigeant actuel, autrefois acteur de comédie, porte aujourd'hui l'habit sombre de la résistance.
Indice 7Sa capitale, célèbre pour sa place de l'indépendance, se dresse fièrement face aux assauts de son voisin.
Indice 8Il s'agit du plus grand pays dont le territoire est intégralement situé sur le continent européen, bordé à l'est par la Russie et au sud par la mer Noire.
Solution du 22 octobre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 octobre 2026Ukraine
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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