Pédantix 1620 : Indices et solution, quel est le mot du 19 octobre 2026 ?

Les développeurs de WARDOGS avouent leur erreur après l'arrivée de la saison 2

Deux jours seulement après le lancement de la saison 2 de WARDOGS, Bulkhead a fait machine arrière. Face à une progression beaucoup trop rapide et des bonus mal équilibrés, les développeurs reconnaissent leurs erreurs et annoncent des mesures d'urgence pour redresser la barre.