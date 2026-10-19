Pédantix 1620 : Indices et solution, quel est le mot du 19 octobre 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 19 octobre 2026Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 19 octobre 2026.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 19 octobre 2026Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Coincée entre les fioritures de l'âge précédent et les tourments de l'ère suivante, j'incarne l'équilibre parfait né du siècle des Lumières.
Indice 2Mes fils prodigues ont fait briller l'or d'une célèbre capitale autrichienne en y imposant une rigueur nouvelle faite de clarté et de symétrie.
Indice 3Sous mes lois harmonieuses, l'art des sons a délaissé les dentelles d'autrefois pour forger des formes strictes destinées à toucher l'universel.
Indice 4C'est en mon sein qu'un prodige de Salzbourg a conçu ses plus grands chefs-d'œuvre instrumentaux avant de s'éteindre prématurément.
Indice 5Un illustre compositeur atteint de surdité a fait ses premières armes sous mon règne avant de faire éclater mes codes pour ouvrir une nouvelle ère.
Indice 6Je suis ce grand mouvement artistique de la fin du dix-huitième siècle où brillaient des génies nommés Haydn, Mozart et le jeune Beethoven.
Indice 7Le grand public utilise souvent l'un de mes termes pour désigner l'ensemble du répertoire symphonique, bien que je ne représente historiquement qu'un âge très précis de cet art.
Indice 8Je suis le courant et le segment temporel de l'histoire de l'art sonore occidental qui s'étend approximativement de la mort de Jean-Sébastien Bach en 1750 jusqu'aux prémices du romantisme.
Solution du 19 octobre 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 19 octobre 2026Musique de la période classique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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