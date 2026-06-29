Pédantix 1508 : Indices et solution, quel est le mot du 29 juin 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 juin 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juin 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 juin 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juin 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né d'un monde morcelé où l'unité ne s'obtient qu'en traversant les frontières de nombreux trônes.
Indice 2Ceux qui me convoitent doivent apprendre que le pouvoir se partage rarement entre autant de couronnes.
Indice 3Mon nom évoque une multitude de terres dont chacune pourrait écrire sa propre légende.
Indice 4Je rassemble plusieurs territoires distincts sous une même appellation riche en intrigues et en rivalités.
Indice 5Mon premier mot est un nombre, tandis que le second désigne des terres gouvernées par des souverains.
Indice 6On pourrait me retrouver comme le titre d'un univers ou d'une œuvre de fantasy mettant en scène de nombreux États.
Indice 7Additionne le nombre qui suit quinze à des domaines dirigés par des rois ou des reines, et tu t'approcheras de moi.
Indice 8Ensemble de seize royaumes réunis sous une même désignation, souvent utilisé comme nom d'un univers ou d'un cadre de fiction.
Solution du 29 juin 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 juin 2026Seize Royaumes
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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