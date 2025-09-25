PEAK met une dose de « Dillydally » dans votre épopée avec sa nouvelle mise à jour



le 25 septembre 2025 à 14h03 Publié par Justine Manchuelle le 25 septembre 2025 à 14h03

En temps normal, les mises à jour de PEAK ajoutent des éléments visant à faciliter l'ascension des sommets. Mais avec la mise à jour Dillydally, le titre vous offre une autre manière de jouer en attendant vos amis.