PEAK met une dose de « Dillydally » dans votre épopée avec sa nouvelle mise à jour

En temps normal, les mises à jour de PEAK ajoutent des éléments visant à faciliter l'ascension des sommets. Mais avec la mise à jour Dillydally, le titre vous offre une autre manière de jouer en attendant vos amis.
Avant d'attaquer les sommets, les joueurs de PEAK
attendent leurs compagnons de cordée à l'aéroport. Servant de salle d'attente, le lieu accueille désormais des jeux dans le jeu. Grâce à la nouvelle mise à jour Dillydally
, vous pouvez patienter en testant vos compétences dans deux activités que tout oppose.
Un petit match de basket ou une partie d'échecs avant l'ascension, ça vous tente ?
Dans un premier temps, un plateau d'échecs géant a été installé dans l'aéroport
de PEAK. Si vos compagnons de jeu tardent à arriver, vous pourrez donc vous lancer dans cette bataille entre deux armées.
Cependant, les notes de mise à jour
indiquent que le plateau n'inclut pas de mécanismes bloquant les coups illégaux ou les mauvais déplacements de pièces. En revanche, il est précisé que « Les pièces se verrouillent automatiquement après avoir été posées, alors pas d'inquiétude qu'un ballon de basket égaré gâche votre configuration à 200 QI
.»
Mais pourquoi un ballon de basket viendrait-il déranger le plateau de jeu ? Tout simplement car un panier de basket a également rejoint l'aéroport
avec la nouvelle mise à jour de PEAK. Montrez à tous votre talent en tentant de réaliser des tirs à 3 points en attendant vos amis.
Une mini mise à jour pour PEAK qui comporte également quelques correctifs et ajustements
Le patch Dillydally corrige également quelques bugs de jeu et ajoute une nouvelle fonctionnalité : la réaffectation des commandes du jeu
. Vous pouvez corriger les contrôles si vous jouez au clavier et à la souris et profiter d'une multitude d'options pour rendre les contrôles plus agréables. Pour y accéder, il suffit d'accéder à l'écran « Réaffectation des commandes » qui remplace l'ancien onglet « Commandes » dans le menu du jeu.
Rappelons que PEAK, qu'il soit jouable à la manette ou à la combinaison clavier/souris, est pour l'heure disponible uniquement sur PC.
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