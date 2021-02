PAYDAY 3 progresse bien et Starbreeze se porte mieux

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis un peu plus de deux ans,, notamment à cause du fiasco OVERKILL's The Walking Dead, qui avait déçu les joueurs et avait fait frôler l'entreprise de la faillite. Toutefois, Starbreeze a su, tant bien que mal, redresser la barre et limiter la casse et, même si les pertes sont toujours présentes, elles ont été largement diminuées en 2020, avec une perte avant impôts de 15,8 millions de dollars (contre 55 millions en 2020).L'une des forces du studio reste bien évidemment PAYDAY 2, qui a notamment rapporté 3,7 millions d'euros sur le dernier trimestre, une bonne chose pour le studio suédois, qui a relancé la production de contenu pour cet épisode.et Starbreeze, qui est « une entreprise beaucoup plus forte aujourd'hui qu'il y a un an » mise gros sur celui-ci pour sortir la tête de l'eau.En effet, « sans financement supplémentaire, sans injection de liquidités provenant de cessions ou d'accords de distribution pour PAYDAY 3, l'entreprise pourrait connaître un manque de liquidités au quatrième trimestre 2021 », explique Starbreeze dans son rapport financier . L'une des priorités du studio cette année sera donc notamment de trouver un potentiel éditeur pour ce nouvel épisode, afin de s'assurer qu'il voit bien le jour. Cependant, au vu de ces déclarations et si tout se passe bien, nous ne devrions pas le voir débarquer avant 2022, au plus tôt.