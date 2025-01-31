Path of Exile retarde la version 3.26 à cause de Path of Exile 2, les fans en détresse

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 janvier 2025 à 11h58
Actuellement concentré sur Path of Exile 2, le contenu du premier épisode a pris du retard, et les développeurs s'en excusent.
Path of Exile retarde la version 3.26 à cause de Path of Exile 2, les fans en détresse
Les joueurs de Path of Exile ont pris un coup dur. Grinding Gear Games a annoncé que la prochaine mise à jour de PoE, initialement prévue pour octobre 2024, puis février 2025, sera encore repoussée. En cause : le développement de Path of Exile 2, qui monopolise les ressources du studio.

Une promesse difficile à tenir

Depuis son lancement en 2013, Path of Exile s'est forgé une solide réputation avec des mises à jour régulières et ambitieuses. GGG avait promis que, même après la sortie de PoE 2, le premier jeu continuerait de recevoir du contenu puisque tous les joueurs ne vont pas migrer vers la suite, qui n'est disponible qu'en accès anticipé.

« Nous avons toujours l'intention de tenir cette promesse, mais c'est bien plus difficile que prévu », a admis Jonathan Rogers, directeur de Path of Exile 2, dans une récente mise à jour vidéo.

Miniature vidéo

Tout a commencé après la sortie de Settlers of Kalguur en juillet 2024. Initialement, la mise à jour 3.26 devait arriver en octobre, juste avant le lancement de PoE 2 en accès anticipé. Mais avec l'énorme travail nécessaire pour finaliser la suite tant attendue, GGG a préféré retarder la mise à jour pour ne pas interférer avec PoE 2.

« On s'est dit qu'on pourrait la sortir en février, car la sortir en octobre ou décembre était impossible », explique Jonathan Rogers. Malheureusement, cette décision a eu un effet boule de neige. En octobre, l'équipe de PoE a été réquisitionnée pour aider au développement de l'endgame de Path of Exile 2, encore loin d'être prêt.

« PoE 2 était dans un état critique. Impossible de retirer nos développeurs alors que le jeu n'était pas encore jouable à long terme », reconnaît-il.

Lorsque cette suite est enfin sortie en décembre, GGG espérait pouvoir enfin se concentrer sur Path of Exile 1. Mais la réalité les a vite rattrapés puisque le titre a été victime de nombreux problèmes, notamment des crashs, un endgame peut équilibré et des joueurs mécontents. Si tout a bien évolué depuis, cela a eu comme conséquence de reporte la nouvelle version de Path of Exile.

Pour l'instant, aucune nouvelle date officielle n'a été annoncée pour la mise à jour 3.26, et il semble que la priorité de GGG reste d'abord de stabiliser Path of Exile 2. Ce choix provoque de la frustration auprès de certains joueurs, notamment ceux du premier épisode qui peuvent se sentir abandonner. Mais Grinding Gear Games reviendra très vite vers eux, avec une bonne nouvelle.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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