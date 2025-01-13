Path of Exile 2 : Une première mise à jour en 2025, avec de nombreuses choses demandées

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 janvier 2025 à 14h50
Pour améliorer l'expérience de Path of Exile 2, les développeurs vont publier une première mise à jour en 2025, dans le but de répondre à quelques demandes des joueurs.
Path of Exile 2 : Une première mise à jour en 2025, avec de nombreuses choses demandées
Grinding Gear Games prépare une mise à jour majeure pour Path of Exile 2 cette semaine. Au programme : des ajustements à l'endgame et une nouvelle mécanique de respawn pour les boss emblématiques.

Un patch 0.1.1 axé sur les retours des joueurs

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Jonathan Rogers, directeur du jeu, a présenté les principales nouveautés du patch 0.1.1. Cette mise à jour rapide vise à répondre aux critiques des joueurs, puisque des choses plus concrètes seront proposées lors de l'arrivée d'une nouvelle Ligue, qui introduira par exemple des modifications d'équilibrage et de gameplay plus globales.

Les points clés de la mise à jour incluent :
  • Des ajustements pour rendre les cartes de fin de jeu plus gratifiantes.
  • Des améliorations de qualité de vie, comme la possibilité de remplacer les runes et autres objets emboîtables.
  • L'ajout de quatre nouvelles Tours, qui viendront enrichir celle déjà disponible.
  • L'introduction de respawns dans les combats contre les boss emblématiques, à commencer par Arbiter of Ash.
La mécanique de respawn représente une évolution majeure pour Path of Exile 2. Dans un premier temps, elle sera limitée au combat contre l'Arbiter of Ash, avec six respawns par défaut, ce nombre diminuant à mesure que la difficulté augmente. GGG prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres boss dans les futures mises à jour.
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Le patch 0.1.1 marque aussi un pas en avant pour l'endgame. En plus d'ajouter quatre nouvelles Tours, les développeurs retravailleront les butins et la densité des monstres sur les cartes, promettant une expérience de mapping plus satisfaisante et potentiellement de meilleures récompenses.

Miniature vidéo

D'autres correctifs seront publiés d'ici à l'arrivée d'une nouvelle Ligue, pour une mise à jour plus importante. Nous n'avons toutefois aucune indication sur une fenêtre de sortie.

PoE 2 est disponible en accès anticipé sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous débutez, nous vous expliquons comment avoir un loot filter.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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