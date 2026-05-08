Path of Exile 2 offre 50 heures de contenu avec Return of the Ancients

Grinding Gear Games frappe un grand coup avec Return of the Ancients, l'ultime mise à jour majeure de Path of Exile 2 avant sa sortie finale. Au programme : cinquante heures de contenu, de nouvelles classes et une refonte totale de la progression qui va ravir les amateurs de hack'n'slash.

L'univers impitoyable de Wraeclast s'étend encore davantage avec Return of the Ancients. Cette extension massive promet de bouleverser les fondations mêmes de Path of Exile 2. Avec plus de cinquante heures de contenu inédit, les joueurs vont pouvoir explorer une immense forteresse antique et affronter quinze nouveaux boss redoutables, dont quatre défis ultimes. L'arbre de l'Atlas a été entièrement repensé pour offrir une liberté d'exploration sans précédent, marquant un tournant décisif dans la manière d'aborder la fin du jeu.

L'artisanat runique au cœur de l'expérience

La nouvelle ligue introduit la forge runique, un art ancien découvert par le jeune forgeron Farrow. Les joueurs pourront désormais inscrire des symboles sur des vestiges ezomytes pour créer des équipements surpuissants. Cependant, cette puissance a un coût direct et mortel. L'activation d'un vestige réanime les morts-vivants environnants, et leurs capacités dépendent des runes utilisées.

Un système de risque et de récompense dynamique où les combinaisons les plus puissantes engendrent les combats les plus dangereux.

En progressant, les joueurs découvriront que cette magie puise sa source dans le Verisium, un métal capable de modifier la réalité. Ce matériau débloque une nouvelle ressource défensive qui remplace le mana pour certaines compétences, offrant des possibilités de personnalisation vertigineuses avec plus d'une centaine de nouvelles runes à disposition.

Deux nouvelles voies de maîtrise martiale

L'extension introduit deux classes d'ascendance très attendues. La première, le Marcheur des Esprits, est une évolution de la Chasseresse. Elle maîtrise les esprits azmériens et peut canaliser la puissance primordiale du cerf, de la chouette et de l'ours. Cette classe excelle dans l'invocation et peut même dompter certains boss pour en faire de fidèles alliés au combat.

De son côté, l'Artiste Martial transcende les capacités du Moine. Ce combattant redoutable manipule les illusions pour dupliquer ses attaques et invoque des cloches spectrales pour briser les défenses ennemies. Sa maîtrise spirituelle lui permet de transformer ses propres gants en armes de destruction massive, ouvrant la voie à des styles de jeu totalement inédits.







Des ligues classiques réinventées

Les quatre ligues introduites durant l'accès anticipé bénéficient d'une refonte narrative et mécanique complète. Que ce soit Delirium, Breach, Ritual ou Expedition, chacune possède désormais un emplacement fixe sur l'Atlas et une progression scénarisée. Par exemple, les brèches affichent enfin un chronomètre visible, tandis que les expéditions vous envoient explorer un vaste océan généré de manière procédurale à la recherche de secrets kalguurans.

Une interface enfin modernisée

Au-delà du contenu pur, Return of the Ancients apporte des améliorations majeures pour le confort de jeu. L'ajout d'un système de guide de construction intégré directement en jeu va changer la vie des néophytes. Les créateurs de contenu pourront partager leurs recommandations d'équipement et leurs arbres de talents via un simple fichier. De plus, une simple pression de touche permettra désormais d'estimer instantanément le prix d'un objet sur le marché.

Cette mise à jour, disponible le 29 mai, constitue la dernière étape majeure avant le lancement officiel de la version finale prévu pour cette année.