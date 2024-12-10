Path of Exile 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2024 à 17h07
Le Steam Deck, la dernière console de Valve, très en vogue, peut-il faire tourner Path of Exile 2, l'action RPG hack 'n' slash qui a séduit les joueurs ? Nous vous donnons la réponse.
Path of Exile 2 Steam Deck : Est-il possible d'y jouer sur la console de Valve ?
Avec la sortie de Path of Exile 2 et le succès attendu qui a suivi (avec les records qui sont tombés très rapidement), une partie des joueurs se posent de nombreuses questions, plus ou moins évidentes, concernant de près ou de loin les possibilités du jeu d'action-RPG développé par le studio Grinding Gear Games. L'une d'entre elles est directement destinée à la dernière console de Valve, pour savoir si Path of Exile 2 est compatible avec le Steam Deck, et si oui, de quelle manière ?

Est-il possible de jouer à Path of Exile 2 sur le Steam Deck ?

Très vite, les développeurs avaient indiqué que Path of Exile 2 serait compatible avec le Steam Deck, mais qu'en est-il lors de la sortie en accès anticipé, en cette fin d'année 2024 ? 
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Eh bien dans les faits, oui, Path of Exile 2 est compatible avec le Steam Deck. Vous pouvez lancer le jeu et démarrer la partie sans trop de soucis, ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs, d'autant plus que sur la page Steam du jeu, aucune information quant à sa compatibilité avec le Steam Deck n'est indiquée pour le moment puisque l'évaluation est toujours en cours. 

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Mais malgré tout, selon les différents retours, Path of Exile 2, tourne plutôt bien sur le Steam Deck, proposant des performances élevées sans trop diminuer sa qualité. Comme toujours, il est possible de bloquer les FPS à 30 pour optimiser les graphismes. En grande partie grâce aux demandes du jeu qui ne sont pas trop élevées, puisqu'il faut par exemple un carte graphique GeForce GTX 960 dans la configuration la plus basse.

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La vérification de Path of Exile 2 avec le Steam Deck ne devrait pas tarder, afin que tous les joueurs puissent savoir qu'ils peuvent le lancer tout en profitant d'une expérience de qualité. De quoi permettre à de nombreuses personnes de profiter du titre, tout en augmenter encore un peu plus le nombre de joueurs de Path of Exile 2.

Path of Exile 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series, en accès anticipé. S'il est payant, le titre deviendra free-to-play une fois la version finale disponible, probablement durant l'année 2025.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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