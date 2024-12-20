Path of Exile 2 : Quelques raccourcis cachés pour gagner du temps

Découvrez une petite liste pour connaître quelques raccourcis bienvenus dans Path of Exile 2, dans le but de gagner du temps et se simplifier la vie.
À l'instar de nombreux hack 'n' slash dans ce style, Path of Exile 2
est relativement complexe et regorge de possibilités. Il peut être difficile de savoir tout maîtriser tout de suite, et surtout de connaître les moindres secrets du jeu. C'est pourquoi nous vous proposons, ci-dessous, une liste non exhaustive des raccourcis qui pourraient vous faire gagner du temps, et vous simplifier la tâche dans PoE 2
.
Les meilleurs raccourcis à savoir dans Path of Exile 2
Cette liste est surtout destinée à celles et ceux qui n'ont pas énormément d'expérience dans la licence et les hack 'n' slash de manière générale, ou qui souhaitent approfondir leur expérience.
- Sur un objet, une compétence ou toute information qui est soulignée, n'hésitez pas à cliquer sur alt pour avoir un complément d'information, dans le but de tout savoir. Rien n'est laissé au hasard.
- Dans la même idée, pour comparer deux objets et savoir lequel est le plus intéressant, cliquez sur la touche MAJ/Shift. Vous pourrez alors avoir les deux objets côte à côte avec leurs statistiques.
- Pour ouvrir rapidement le menu d'un PNJ, faites clic droit + CTRL dessus. Permet de vendre avec Renly, désachanter un objet avec Una ou encore découvrir un objet avec l'Encapuchonné (qui permet aussi de respec).
- Restons dans la gestion des objets avec l'inventaire. Pour stocker rapidement un objet, appuyez sur clic droit + CTRL (marche aussi pour vendre rapidement). Pour choisir le nombre d'objets à transférer ou vendre, faites clic droit + MAJ/Shift.
- Dans l'arbre de talents, utilisez la touche MAJ/Shift pour voir quelle(s) amélioration(s) peut apporter ce point. Fonctionne surtout pour les DPS des compétences, ou la protection liée à l'armure.
- Dans le monde, vous pouvez afficher la map en appuyant sur TAB, comme vous le savez sûrement. Mais saviez-vous que le niveau des monstres était affiché en haut à droite de l'écran ? De plus, une fois la carte un peu découverte, vous pouvez vous y balader avec les flèches directionnelles, pour trouver un point de voyage rapide, ou tout autre chose.
Sans être des game changers, ces petits raccourcis supplémentaires vous permettront peut-être de gagner du temps, ou d'en apprendre plus sur certains aspects de Path of Exile 2. Si vous en avez d'autres que vous souhaitez partager avec la communauté, n'hésitez pas à utiliser l'espace dédié aux commentaires ci-dessous.
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