Path of Exile 2 pourrait sortir dès cette année selon Grinding Gear Games

Grinding Gear Games vient d'annoncer que Path of Exile 2 pourrait sortir intégralement dès cette année, avec une probabilité évaluée à 65 %. Alors que le jeu est actuellement disponible uniquement en accès anticipé, le studio semble déterminé à tenir son calendrier, mais la tâche s'annonce complexe.
Une date de sortie en 2025 réaliste, mais ambitieuse
Interrogé par Eurogamer, Jonathan Rogers, directeur du jeu et co-fondateur de Grinding Gear Games, a confié son intention ferme de livrer Path of Exile 2 cette année :
Je suis très motivé à l'idée de terminer le jeu cette année, même si un décalage reste possible. Actuellement, j'estime nos chances à environ 65 %. Nous avons un calendrier précis pour y parvenir, mais le respecter sera un véritable défi.
Si jamais le jeu venait à manquer ce rendez-vous, Rogers précise que l'attente ne serait pas très longue, indiquant que la sortie pourrait alors être définie à mars 2026 au plus tard.
Pourquoi un doute persiste malgré un planning précis ?
L'une des raisons de ce scepticisme tient au rythme de développement du jeu, avec seulement deux mises à jour majeures en quatre mois. La prochaine version, intitulée 0.2, sortira le 4 avril 2024 et ajoutera notamment une nouvelle classe, la Chasseuse, ainsi qu'une refonte profonde du contenu endgame. Cependant, Rogers souligne que de nombreuses équipes travaillent déjà en parallèle sur le reste du contenu prévu pour les actes restants (4 à 6) :
Il y a une énorme quantité de contenu déjà développé ou presque terminé qui attend simplement d'être implémentée. Ce n'est pas comme si nous partions de zéro après ces premiers actes.
Tous les contenus ne seront pas forcément présents au lancement
Grinding Gear Games envisage de sortir progressivement les derniers actes du jeu au cours de l'accès anticipé, avant la version finale. En revanche, Rogers reconnaît que certaines classes pourraient ne pas être disponibles immédiatement lors de la sortie officielle, compte tenu du temps nécessaire à leur développement.
Nous avons déjà sept classes sur douze prévues, et certaines pourraient manquer au lancement complet. Le plus important est que l'intégralité de la campagne soit là dès la sortie. Si une ou deux classes arrivent plus tard, ce ne sera pas dramatique.
La prochaine mise à jour (0.2) annonce de nombreux changements
La mise à jour 0.2, disponible dès le 4 avril à 21h (heure française), introduira la nouvelle classe de la Chasseuse, une guerrière spécialiste des lances et dotée d'un système de parade inédit et d'attaques infligeant des saignements.
Le contenu endgame, jugé parfois répétitif, sera également profondément retravaillé pour offrir plus de variété et d'intérêt aux joueurs vétérans.En outre, Grinding Gear Games prévoit d'ajouter plus de 100 objets uniques supplémentaires, de nouvelles options d'artisanat, des gemmes de soutien inédites, et même la possibilité pour la classe sorcière de devenir une liche.
Une nouvelle IA particulièrement complexe, capable d'utiliser les mêmes mécaniques que les joueurs humains (comme les esquives), fera également son apparition, offrant un défi supplémentaire particulièrement relevé.
Une sortie en 2025 : un pari audacieux, mais réalisable
Si l'équipe de développement de Path of Exile 2 se montre optimiste sur ses chances de sortir le jeu cette année, elle reste prudente.
Les prochains mois seront décisifs pour Grinding Gear Games, qui devra gérer efficacement ses ressources et ses délais pour tenir cette ambition. Les joueurs attendent déjà impatiemment de découvrir si le studio réussira ce pari risqué mais excitant.
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