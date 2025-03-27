Path of Exile 2 : Dawn of the Hunt débarque en avril avec une classe inédite et de nombreuses nouveautés

Path of Exile 2 s'apprête à accueillir Dawn of the Hunt, sa première mise à jour majeure depuis son lancement en accès anticipé. Au programme : une classe flambant neuve, des mécaniques repensées et une avalanche d'ajouts pour l'endgame.

La Chasseuse : une classe hybride brutale et agile

Des attaques à distance avec la lance pour engager le combat avant de fondre sur ses ennemis.

La capacité de parer les attaques ennemies pour ensuite riposter avec des combos dévastateurs.

Des chaînes de combos élémentaires inédites permettant des affrontements spectaculaires.

Cinq nouvelles classes d'ascension pour enrichir le gameplay

Ritualiste (Chasseuse) : Spécialiste des sacrifices de sang, maniant la corruption et la peste pour anéantir ses ennemis.

: Spécialiste des sacrifices de sang, maniant la corruption et la peste pour anéantir ses ennemis. Amazone (Chasseuse) : Guerrière d'élite combinant précision redoutable et pouvoirs élémentaires.

: Guerrière d'élite combinant précision redoutable et pouvoirs élémentaires. Liche (Sorcière) : Experte en chaos et malédictions, capable de sacrifier sa propre vie pour renforcer son énergie.

: Experte en chaos et malédictions, capable de sacrifier sa propre vie pour renforcer son énergie. Forgeron de Kitava (Guerrier) : Forge des armes destructrices dans les flammes, canalisant le pouvoir dévorant de Kitava.

: Forge des armes destructrices dans les flammes, canalisant le pouvoir dévorant de Kitava. Tacticien (Mercenaire) : Ancien soldat d'élite, spécialiste de la stratégie militaire et des dégâts massifs.

De nouvelles compétences et gemmes de soutien pour encore plus de diversité

Invocation de Spectre : Piégez et invoquez les âmes de presque tous les monstres du jeu pour former une armée de morts-vivants unique.

: Piégez et invoquez les âmes de presque tous les monstres du jeu pour former une armée de morts-vivants unique. Invocation de Monture Rhoa : Chevauchez un Rhoa pour vous déplacer rapidement tout en combattant. Attention toutefois aux dégâts qui pourraient vous désarçonner.

Objets uniques et artisanat repensés pour l'endgame

Plus de 20 nouvelles runes offrant de nouveaux mods pour vos équipements.

Des runes évolutives avec des tiers renforçant l'intérêt en fin de jeu.

Des mods spéciaux à intégrer directement sur vos objets.





Nouvelles mécaniques d'endgame et défis épiques

Affrontez de nouveaux exilés et découvrez des cartes inédites

Le Lac Fracturé, où vous affronterez des monstres rares en réalité altérée.

Les Monolithes de Phaaryl, des forêts Ezomytes imprégnées d'énergie runique.

La chasse s'ouvre le 4 avril sur toutes les plateformes

Attendue pour le, l'extensionmarque le début d'une nouvelle ère pour. Grinding Gear Games frappe fort avec ce premier contenu majeur, apportant un vent de fraîcheur tant attendu par les joueurs grâce à une série d'améliorations et d'ajouts majeurs.Au cœur de cette mise à jour se trouve la nouvelle classe jouable : la. Experte au maniement de la lance et du bouclier, elle excelle aussi bien à distance qu'au corps-à-corps. Exilée de ses terres natales, elle traque ses ennemis sans répit grâce à des attaques combinées fluides et rapides. Parmi ses compétences emblématiques :La mise à jour introduit également cinq nouvelles classes d'ascension offrant des possibilités de builds variés :La chasseuse profitera de 20 nouvelles compétences à la lance. Mais deux compétences très attendues viennent aussi enrichir l'expérience de jeu :Plus de 100 nouvelles gemmes de soutien arrivent également, permettant des combinaisons inédites et des stratégies variées dans PoE 2.Avec, plus de 100 nouveaux objets uniques font leur apparition, enrichissant considérablement le loot en milieu et fin de partie, ce qui était très attendu par les joueurs. L'artisanat n'est pas en reste, avec :La corruption envahit Wraeclast sous de nouvelles formes menaçantes. Des zones contaminées abritent désormais des Nexus Corrompus, gardés par trois nouveaux boss redoutables. En triomphant d'eux, vous libérez ces zones qui offrent alors de nouveaux ennemis, défis et récompenses exclusives. Vous croiserez également des Esprits Azmeri, capables d'infuser les monstres avec des pouvoirs supplémentaires et des récompenses accrues. Douze types distincts d'esprits sont à découvrir dans vos aventures.D'autres exilés, semblables à vous mais hostiles, croiseront votre route. Équipés d'objets uniques et capables de maîtriser parfaitement les mêmes compétences que les joueurs, ces ennemis redoutables offrent un défi intense. En cas de victoire,. Par ailleurs,viennent enrichir le contenu :, avec à la clé des récompenses particulièrement intéressantes.Disponible simultanément sur PC PlayStation 5 et Xbox Series dès lepromet une expérience renouvelée aux joueurs de Path of Exile 2, qu'ils souhaitent repartir à zéro dans une économie fraîche ou poursuivre leur aventure existante. Préparez-vous à traquer ou être traqué : la chasse commence bientôt.