Path of Exile 2 fait le tour de son gameplay avant la sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 novembre 2024 à 15h28
Disponible dans quelques semaines, Path of Exile 2 vient de présenter une longue séquence de gameplay dans laquelle plusieurs aspects sont mis en avant.
Path of Exile 2 fait le tour de son gameplay avant la sortie
Normalement, nous aurions dû découvrir Path of Exile 2 le 15 novembre 2024, mais le studio de développement a fait le choix de le reporter de quelques semaines, pour parfaire la sortie et notamment s'assurer que tous les éléments cosmétiques puissent être transférés sans dommage. Quoi qu'il en soit, le lancement de l'action-RPG reste proche, et Grinding Gear Games vient de publier une vidéo d'une trentaine de minutes pour évoquer plus largement son gameplay.

Du gameplay pour Path of Exile 2

Jonathan Rogers, directeur de jeu, est accompagné par Shuhei Yoshida, ancien président de Sony Interactive Entertainment, aujourd'hui responsable de l'initiative des jeux indépendants. Les deux jouent et parlent de Path of Exile 2, permettant donc d'avoir un bel aperçu du jeu à tous les niveaux.

Nous avons par exemple plus d'informations sur la classe Mercenaire, qui pourra utiliser des armes automatiques à projectiles, et des explosifs pour infliger des dégâts, tel un shooter. L'objectif est que chaque classe soit différente, qu'il y ait plus de variété dans la personnalisation de la classe et des combos que Path of Exile.

Miniature vidéo

Côté compétences, l'arbre de compétences semble encore plus complexe que le premier épisode, avec un large choix pour construire un personnage qui vous convient le mieux. Il a toutefois été simplifié dans son utilisation pour que les nouveaux joueurs ne soient pas perdus, tout comme le système de gems, qui est bien de retour. 

Miniature vidéo

Nous pouvons également voir un combat contre un boss, dans une zone qui rétrécit à mesure que le combat avance, tandis que le mode coopératif sur la même plateforme (sur console notamment), est également mis en avant, dans le but de rassurer les futurs joueurs. 

Rendez-vous le 6 décembre pour découvrir tout cela par nous-mêmes, et bien plus, à l'occasion de la sortie de Path of Exile 2 en accès anticipé.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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