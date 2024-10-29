Path of Exile 2 finalement reporté, à deux semaines de sa sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2024 à 11h09
Mauvaise nouvelle pour les futurs de joueurs de Path of Exile 2 : le titre est légèrement reporté.
Path of Exile 2 finalement reporté, à deux semaines de sa sortie
Alors que de nombreux joueurs attendent Path of Exile 2, après avoir été séduits par le premier épisode, et avoir, peut-être, été frustrés par les autres action-RPG du genre, comme Diablo 4, Grinding Gear Games, le studio de développement, a une mauvaise nouvelle à partager : un petit report.

Path of Exile 2 sortir en décembre

La date de sortie de Path of Exile 2 était initialement programmée pour le 15 novembre, mais le studio vient d'annoncer que cette date ne sera malheureusement pas honorée. S'il est toujours possible de le lancer à ce moment, Grinding Gear Games n'est pas certain de pouvoir assurer une sortie sans accroc, notamment du côté de la technique.

C'est d'ailleurs ce point qui est largement mis en avant dans la vidéo d'annonce. Puisque le studio ne veut pas pénaliser les joueurs ayant dépenser de l'argent dans Path of Exile, la plupart du contenu, notamment cosmétique, pourra être transféré du 1 au 2. Mais cette migration n'est pas évidente, comme l'affirme Jonathan Rogers, le réalisateur.
Pour ce faire, nous devons intégrer les systèmes de comptes non seulement pour Path of Exile 1 et 2, mais aussi pour les royaumes de la console. Cela implique de changer beaucoup de choses : non seulement nous devons créer un tas de nouveaux systèmes, mais nous devons aussi nous assurer que toutes les anciennes données sont rétrocompatibles avec eux.
Miniature vidéo

Comme la société veut que le lancement soit parfait, avec le moins de problèmes possible, la décision a donc été prise de reporter Path of Exile 2 de trois semaines. Ce temps supplémentaire devrait normalement permettre de réaliser cette migration plus sereinement.

Nouvelle date de sortie de Path of Exile 2

La nouvelle date de sortie de Path of Exile 2 est donc programmée le 6 décembre 2024. L'attente n'est donc pas très longue, même si les plus impatients ne sont pas ravis de cette annonce.

Cette sortie se fera sur PC, PS5 et Xbox Series.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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