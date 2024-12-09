Path of Exile 2 : Quelle est la meilleure classe pour les débutants ? (Accès anticipé)

De nombreux joueurs découvrent Path of Exile 2 avec l'accès anticipé. C'est pourquoi nous vous aiguillons si vous ne savez pas quelle classe choisir.
Path of Exile 2
est un grand succès, comme il fallait s'y attendre. De nombreux joueurs se sont lancés dans l'aventure Diablo-like, dans le but de trouver le meilleur build possible, de farmer et d'éliminer facilement des vagues de mobs.
Toutefois, avant de se laisser aller à l'exploration de donjons, il est possible que les nouveaux venus se posent des questions, notamment sur la meilleure classe à choisir lorsque nous débutons sur un action-RPG de type hack 'n' slash
.
Quelle classe choisir en débutant sur Path of Exile 2 ?
Comme toujours dans ce genre de situations, nous n'allons pas partir sur une tier list qui n'aurait ni queue ni tête, mais plutôt sur une approche des classes les plus en adéquation pour les débutants ou qui n'ont pas touché à un jeu du genre depuis très longtemps, pour se faire la main sans trop de difficulté. Même si Path of Exile 2 est très complet et permet une personnalisation très poussée de son build
.
Avant d'aller plus loin, rappelons quelles sont les six classes présentes au lancement de l'accès anticipé de Path of Exile 2 :
- Le Moine
- Rapide, furieux et mortel. Entrez et sortez rapidement du combat avec le moine, qui manie la Quarterstaff, ou donnez des coups de poing en succession rapide à mains nues. Le moine possède de nombreux mécanismes qui impliquent de monter en puissance pour garder son élan en combat, ce qui est utile pour les combats de boss.
- Le Guerrier
- Vous préférez une mêlée plus lente mais plus percutante ? Le guerrier coriace est la quintessence du personnage de slam, capable d'infliger des attaques importantes et massives aux ennemis les plus petits et de briser l'armure des autres.
- La Rôdeuse
- La Ranger a plus d'un tour dans son sac et peut tirer pendant ses déplacements. Grâce à son arsenal de compétences de fuite, la Ranger fait preuve d'une grande rapidité et d'une grande mobilité au combat.
- Le Mercenaire
- Le Mercenaire manie une arbalète mortelle qui peut être chargée avec différents types de munitions, offrant ainsi polyvalence, puissance et mobilité.
- La Sorcière
- Invoquez une armée de serviteurs morts-vivants à vos ordres. La sorcière peut lancer de puissants sorts de chaos et infliger des dégâts à ses ennemis au fil du temps. Les fans du personnage pourront sans doute invoquer plus de serviteurs cette fois-ci.
- La Magicienne
- En pliant les éléments à sa volonté, la sorcière déchaîne la dévastation et le chaos sur ses ennemis grâce à la magie élémentaire. Ce lanceur de sorts classique tisse une rafale de magie élémentaire à distance.
Maintenant que nous savons cela, penchons-nous sur les classes ayant un gameplay plus adaptés aux néophytes, pour faciliter la découverte.
Le mercenaire
Assez unique pour un jeu du genre, le mercenaire permet un large choix dans l'utilisation de ses armes, avec des grenades et des arbalètes, pour favoriser les combats à longue distance. Celui-ci possède une versatilité sans pareille, tout en étant très mobile, ce qui est idéal pour contrer les mobs.
Ses deux ascendances :
- Chasseur de sorcières
- Légionnaire Serti
La sorcière
Gameplay axé sur les invocations, comme le nécromancien dans Diablo 4, la sorcière est idéale pour les débutants qui apprendront à la maîtriser au fil du temps, et arriveront très vite avec une classe très puissante. Comme le mercenaire, elle combat à distance, ce qui limite là aussi les chances de mourir bêtement.
Ses deux ascendances :
- Mage de sang
- Infernaliste
Le rôdeur
Le rôdeur quant à lui bénéficie d'un gameplay ultra rapide grâce à son arc et peut bénéficier de dégâts élémentaires, comme avec du poison. Là encore, nous avons un gameplay à distance, mais avec une dynamique plus nerveuse.
Ses deux ascendances :
Évidemment, toutes les classes sont bonnes à jouer dans Path of Exile 2
. Contrairement à un jeu compétitif, il ne s'agit pas forcément d'être le meilleur à tout prix, mais juste trouver une classe qui correspond à la façon dont vous jouer. Tout est ensuite question d'optimisation, en fonction des items que vous trouverez.
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