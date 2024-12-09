Path of Exile 2 : Quelle est la meilleure classe pour les débutants ? (Accès anticipé)

De nombreux joueurs découvrent Path of Exile 2 avec l'accès anticipé. C'est pourquoi nous vous aiguillons si vous ne savez pas quelle classe choisir.

Quelle classe choisir en débutant sur Path of Exile 2 ?

Le Moine Rapide, furieux et mortel. Entrez et sortez rapidement du combat avec le moine, qui manie la Quarterstaff, ou donnez des coups de poing en succession rapide à mains nues. Le moine possède de nombreux mécanismes qui impliquent de monter en puissance pour garder son élan en combat, ce qui est utile pour les combats de boss.

Le Guerrier Vous préférez une mêlée plus lente mais plus percutante ? Le guerrier coriace est la quintessence du personnage de slam, capable d'infliger des attaques importantes et massives aux ennemis les plus petits et de briser l'armure des autres.

La Rôdeuse La Ranger a plus d'un tour dans son sac et peut tirer pendant ses déplacements. Grâce à son arsenal de compétences de fuite, la Ranger fait preuve d'une grande rapidité et d'une grande mobilité au combat.

Le Mercenaire Le Mercenaire manie une arbalète mortelle qui peut être chargée avec différents types de munitions, offrant ainsi polyvalence, puissance et mobilité.

La Sorcière Invoquez une armée de serviteurs morts-vivants à vos ordres. La sorcière peut lancer de puissants sorts de chaos et infliger des dégâts à ses ennemis au fil du temps. Les fans du personnage pourront sans doute invoquer plus de serviteurs cette fois-ci.

La Magicienne En pliant les éléments à sa volonté, la sorcière déchaîne la dévastation et le chaos sur ses ennemis grâce à la magie élémentaire. Ce lanceur de sorts classique tisse une rafale de magie élémentaire à distance.



Le mercenaire

Chasseur de sorcières

Légionnaire Serti

La sorcière

Mage de sang

Infernaliste

Le rôdeur

Sagittaire

Exploratrice

est un grand succès, comme il fallait s'y attendre. De nombreux joueurs se sont lancés dans l'aventure Diablo-like, dans le but de trouver le meilleur build possible, de farmer et d'éliminer facilement des vagues de mobs.Toutefois, avant de se laisser aller à l'exploration de donjons, il est possible que les nouveaux venus se posent des questions, notamment surComme toujours dans ce genre de situations, nous n'allons pas partir sur une tier list qui n'aurait ni queue ni tête, mais plutôt sur une approche des classes les plus en adéquation pour les débutants ou qui n'ont pas touché à un jeu du genre depuis très longtemps, pour se faire la main sans trop de difficulté.Avant d'aller plus loin, rappelons quelles sont les six classes présentes au lancement de l'accès anticipé de Path of Exile 2 :Maintenant que nous savons cela, penchons-nous sur les classes ayant un gameplay plus adaptés aux néophytes, pour faciliter la découverte.Assez unique pour un jeu du genre, le mercenaire permet un large choix dans l'utilisation de ses armes, avec des grenades et des arbalètes, pour favoriser les combats à longue distance. Celui-ci possède une versatilité sans pareille, tout en étant très mobile, ce qui est idéal pour contrer les mobs.Ses deux ascendances :Gameplay axé sur les invocations, comme le nécromancien dans Diablo 4, la sorcière est idéale pour les débutants qui apprendront à la maîtriser au fil du temps, et arriveront très vite avec une classe très puissante. Comme le mercenaire, elle combat à distance, ce qui limite là aussi les chances de mourir bêtement.Ses deux ascendances :Le rôdeur quant à lui bénéficie d'un gameplay ultra rapide grâce à son arc et peut bénéficier de dégâts élémentaires, comme avec du poison. Là encore, nous avons un gameplay à distance, mais avec une dynamique plus nerveuse.Ses deux ascendances :Évidemment,. Contrairement à un jeu compétitif, il ne s'agit pas forcément d'être le meilleur à tout prix, mais juste trouver une classe qui correspond à la façon dont vous jouer. Tout est ensuite question d'optimisation, en fonction des items que vous trouverez.