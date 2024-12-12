Path of Exile 2 est-il cross-play et cross-progression ?

Avec la sortie de Path of Exile 2 sur plusieurs plateformes, de nombreux joueurs se demandent s'il est cross-play, afin de pouvoir y jouer avec ses amis.
Étant donné que la licence Path of Exile possède une connotation multijoueur, pour plusieurs aspects, certains se demandent si Path of Exile 2
permettra aux joueurs de lancer une partie ensemble ensemble, sans restriction de plateforme, grâce au cross-play. Nous répondons à cette question avec tous les détails.
Path of Exile 2 est-il cross-play ?
Depuis quelques années, de nombreux studios s'efforcent de proposer le cross-play à leur communauté, puisque cela a de multiples avantages, que ce soit pour les joueurs, ou les développeurs. Grâce au cross-play, il est possible de jouer avec ses amis, même s'ils ne sont pas sur la même plateforme, ce qui augmente donc les chances qu'un jeu voie son nombre de joueurs grimper et donc de devenir un succès. Dans le cas de Path of Exile 2, Grinding Gear Games a, sans surprise, fait le choix d'apporter cette fonctionnalité, dès le lancement
. Ainsi, il est possible de profiter des parties multijoueur de Path of Exile 2
avec des utilisateurs d'autres plateformes, ce qui est une bonne nouvelle, puisque le premier épisode n'était pas totalement cross-play. Ici, les joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series pourront se rejoindre sans aucun souci, jusqu'à six joueurs par groupe.
Path of Exile 2 est-il cross-progression ?
Pour ce qui est de la cross-progression, là aussi une fonctionnalité importante pour les jeux multijoueur, notamment free-to-play, ce qui n'est ici pas le cas (même si Path of Exile 2 deviendra gratuit), GGG a fait le choix de la rendre disponible
. Ainsi, vous pourrez aussi bien jouer à Path of Exile 2
sur PC que consoles, avec le même compte et la même sauvegarde. Cela demandera toutefois de posséder le jeu sur ces différentes plateformes, et donc de l'avoir acheté plusieurs fois, ce qui n'est pas très fréquent. Néanmoins, lorsqu'il sera gratuit, il sera possible de jouer sur plusieurs plateforme gratuitement.Path of Exile 2
est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis le 6 décembre 2024.
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