Path of Exile 2 est-il cross-play et cross-progression ?

Avec la sortie de Path of Exile 2 sur plusieurs plateformes, de nombreux joueurs se demandent s'il est cross-play, afin de pouvoir y jouer avec ses amis.

Path of Exile 2 est-il cross-play ?





Path of Exile 2 est-il cross-progression ?

Étant donné que la licence Path of Exile possède une connotation multijoueur, pour plusieurs aspects, certains se demandent sipermettra aux joueurs de lancer une partie ensemble ensemble, sans restriction de plateforme, grâce au cross-play. Nous répondons à cette question avec tous les détails.Depuis quelques années, de nombreux studios s'efforcent de proposer le cross-play à leur communauté, puisque cela a de multiples avantages, que ce soit pour les joueurs, ou les développeurs. Grâce au cross-play, il est possible de jouer avec ses amis, même s'ils ne sont pas sur la même plateforme, ce qui augmente donc les chances qu'un jeu voie son nombre de joueurs grimper et donc de devenir un succès.. Ainsi, il est possible de profiter des parties multijoueur deavec des utilisateurs d'autres plateformes, ce qui est une bonne nouvelle, puisque le premier épisode n'était pas totalement cross-play. Ici, les joueurs PC, PlayStation 5 et Xbox Series pourront se rejoindre sans aucun souci, jusqu'à six joueurs par groupe.Pour ce qui est de. Ainsi, vous pourrez aussi bien jouer àsur PC que consoles, avec le même compte et la même sauvegarde. Cela demandera toutefois de posséder le jeu sur ces différentes plateformes, et donc de l'avoir acheté plusieurs fois, ce qui n'est pas très fréquent. Néanmoins, lorsqu'il sera gratuit, il sera possible de jouer sur plusieurs plateforme gratuitement.est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series depuis le 6 décembre 2024.