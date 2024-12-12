Path of Exile 2 est-il coopératif ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 décembre 2024 à 15h36
Les joueurs et les joueuses, souhaitant découvrir Path of Exile 2, se demandent si cette nouvelle production propose une dimension coopérative.
Path of Exile 2 est-il coopératif ?
Path of Exile 2 propose une expérience action-RPG hack 'n' slash dans un monde fantastique, riche en créatures et activités à faire. Il est donc logique que certains se demandent si le titre possède une dimension coopérative, pour progresser avec leurs amis plus facilement. Nous vous donnons la réponse ci-dessous avec toutes les informations à savoir à ce sujet.

Path of Exile 2 est-il coopératif ?

La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que oui, Path of Exile 2 dispose bien d'une dimension coopérative. Les développeurs ont tout de suite annoncé que cette nouvelle aventure serait jouable à plusieurs, pour passer un meilleur moment. Une fonctionnalité idéale pour terminer plus rapidement un boss si l'un des joueurs possède un build plus efficace, ou un niveau plus élevé. Dans la même idée, la coopération de Path of Exile 2 permet d'aider une personne qui serait bloquée pour combattre un boss redoutable.

Néanmoins, il ne faut pas confondre coopération et écran partagé. Mais bonne nouvelle aussi, puisqu'il est possible de jouer sur la même plateforme, où chaque utilisateur aura son propre écran et pourra gérer comme il le souhaite ses menus. Particulièrement pratique sur console pour s'amuser en même temps.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Enfin, étant donné que Path of Exile 2 est cross-play, la coopération pourra être faite sur toutes les plateformes. Vous pourrez rejoindre quelqu'un jouant sur une autre plateforme que la vôtre.

Path of Exile 2 est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez profiter de nos guides pour progresser dans le jeu de Grinding Gear Games.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Path of Exile 2 bouleverse sa progression avec des objets uniques enfin accessibles plus tôt
Path of Exile 2 28 juin 2026

Path of Exile 2 bouleverse sa progression avec des objets uniques enfin accessibles plus tôt

Grinding Gear Games déploie la mise à jour 0.5.4 pour Path of Exile 2. Au programme, un nouvel arbre de compétences passives lié aux Expéditions, une refonte de l'accessibilité des objets uniques et des mécaniques de corruption inédites. Une évolution majeure avant une pause annoncée par les développeurs.
Path of Exile 2 simplifie enfin la gestion de ses builds
Path of Exile 2 25 juin 2026

Path of Exile 2 simplifie enfin la gestion de ses builds

L'interface de Path of Exile 2 s'enrichit d'une fonctionnalité majeure pour les amateurs d'optimisation. Grâce à un nouveau système d'abonnement en ligne, l'intégration des guides de progression devient automatique. Fini les manipulations de fichiers complexes, le titre de Grinding Gear Games franchit un cap décisif vers l'accessibilité.
Path of Exile 2 : À quelle heure sort la mise à jour Return of the Ancients ?
Path of Exile 2 29 mai 2026

Path of Exile 2 : À quelle heure sort la mise à jour Return of the Ancients ?

La prochaine grande mise à jour de Path of Exile 2, intitulée Return of the Ancients, arrive ce 29 mai. Très attendue par les fans, elle introduira notamment une nouvelle classe, et de nombreuses améliorations. Voici à quelle heure précise elle sera disponible.

commentaire (0)