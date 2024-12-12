Les joueurs et les joueuses, souhaitant découvrir Path of Exile 2, se demandent si cette nouvelle production propose une dimension coopérative.
Path of Exile 2
propose une expérience action-RPG hack 'n' slash dans un monde fantastique, riche en créatures et activités à faire. Il est donc logique que certains se demandent si le titre possède une dimension coopérative
, pour progresser avec leurs amis plus facilement. Nous vous donnons la réponse ci-dessous avec toutes les informations à savoir à ce sujet.
Path of Exile 2 est-il coopératif ?
La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que oui, Path of Exile 2 dispose bien d'une dimension coopérative.
Les développeurs ont tout de suite annoncé que cette nouvelle aventure serait jouable à plusieurs, pour passer un meilleur moment. Une fonctionnalité idéale pour terminer plus rapidement un boss si l'un des joueurs possède un build plus efficace, ou un niveau plus élevé. Dans la même idée, la coopération de Path of Exile 2
permet d'aider une personne qui serait bloquée pour combattre un boss redoutable.
Néanmoins, il ne faut pas confondre coopération et écran partagé. Mais bonne nouvelle aussi, puisqu'il est possible de jouer sur la même plateforme, où chaque utilisateur aura son propre écran et pourra gérer comme il le souhaite ses menus. Particulièrement pratique sur console pour s'amuser en même temps.
Enfin, étant donné que Path of Exile 2 est cross-play
, la coopération pourra être faite sur toutes les plateformes. Vous pourrez rejoindre quelqu'un jouant sur une autre plateforme que la vôtre.Path of Exile 2
est actuellement disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez profiter de nos guides pour progresser dans le jeu de Grinding Gear Games.
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