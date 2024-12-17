Path of Exile 2 dévoile les premiers changements majeurs qui vont arriver (respec, endgame...)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 décembre 2024 à 15h39
Une dizaine de jours après la sortie de Path of Exile 2, Grinding Gear Games dévoile quels seront les premiers changements importants implantés en jeu.
Path of Exile 2 dévoile les premiers changements majeurs qui vont arriver (respec, endgame...)
Path of Exile 2 est disponible en accès anticipé depuis le 6 décembre, et de nombreuses choses doivent et vont être ajustées, en fonction du retour des joueurs. Si quelques petits changements ont déjà eu lieu, un patch plus massif est programmé. Les grandes lignes ont été dévoilées par Grinding Gear Games sur Steam et sur le site officiel, et voici ce qu'il faut retenir.

De gros changements arrivent dans PoE 2

Plusieurs fonctionnalités vont être améliorées, notamment les voyages rapides qui devraient être plus fluides, et surtout plus de points de contrôle dans les zones. Le respec de Path of Exile 2, particulièrement onéreux, sera aussi revu à la baisse pour qu'il soit plus accessible à haut niveau (environ 40 % à 50 % moins cher entre le milieu et la fin de la progression dans l'arbre de talents).

L'endgame est également concerné en le rendant moins punitif (certaines cartes étaient jugées trop difficiles). Par exemple, nous n'aurons plus de pénalités de résistance élémentaire supplémentaires, les dégâts du chaos seront moins agressifs en fin de partie, tandis que les coups critiques des monstres infligeront 40 % de dégâts en moins. En bref, la difficulté a été revue à la baisse.
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Pour le loot et les objets, les modificateurs de charmes sur les ceintures apparaîtront plus souvent, même à bas niveau, et certains affixes liés aux résistances sont modifiés (par exemple, l'électrocution est désormais 25% plus difficile à accumuler).

Les développeurs dévoileront un patch notes plus conséquent lorsque la mise à jour sera en ligne. En attendant, le studio reste à l'écoute de la communauté pour apporter, au besoin, différents ajustements dans le gameplay de Path of Exile 2.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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