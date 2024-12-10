Path of Exile 2 : Des changements sur les drops d'items, et d'autres points annoncés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 décembre 2024 à 18h10
Après un démarrage en accès anticipé le 6 décembre, Path of Exile 2 connaît un succès retentissant malgré quelques couacs initiaux. Les développeurs ont déjà annoncé les premiers ajustements.
Path of Exile 2 : Des changements sur les drops d'items, et d'autres points annoncés
Disponible en accès anticipé depuis ce 6 décembre, Path of Exile 2 est, sans grande surprise, un succès, en dépit des problèmes lors des premières heures de jeu. Maintenant qu'il est lancé à toute vitesse, les développeurs ont communiqué sur les premiers équilibrages, en fonction du retour de la communauté. De bonnes nouvelles en perspective.

Des ajustements rapides pour les items et la monnaie

L'un des points soulevés par les joueurs concerne le manque de récompenses en jeu. Grinding Gear Games a déjà implémenté plusieurs changements pour encourager les joueurs à farmer, et qu'ils se sentent récompensés. Par exemple, dans la publication, nous pouvons lire que le taux de drop des orbes Regal a été augmenté de 40 %, tandis que les orbes Jewellers ont vu leur drop être boosté de 33 %. 
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Les drops pour les items devraient aussi être plus intéressants, mais ne vous attendez pas à un changement drastique. Les développeurs ajusteront petit à petit au fil du temps, pour ne pas chambouler l'économie du jeu. 
C'est un domaine dans lequel nous devons être très prudents lors des ajustements, car il est très difficile de réduire le nombre de drops si nous les augmentons trop.
L'équipe de développement a également évoqué des ajustements liés aux points de contrôle, aux roulades d'esquive, aux monstres rares, aux mods de cartes et à d'autres aspects critiques. Le but étant d'apporter au plus vite des améliorations. Mais cela n'est que le début du chemin, et bien d'autres choses arriveront ces prochaines semaines.

Path of Exile 2 est disponible en accès anticipé sur Steam, PS5 et Xbox Series, avec le cross-play et la cross-progression, mais deviendra free-to-play plus tard. Vous pouvez l'obtenir en achetant l'une des éditions à la vente.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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