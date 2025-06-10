Paralives sortira bien cette année, mais en accès anticipé



le 10 juin 2025 à 18h12 Publié par Justine Manchuelle le 10 juin 2025 à 18h12

Attendu de longue date par les amateurs de simulation de vie, Paralives a partagé des nouvelles réjouissantes lors du PC Gaming Show, notamment la date de lancement de son accès anticipé.