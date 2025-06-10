Paralives sortira bien cette année, mais en accès anticipé

Attendu de longue date par les amateurs de simulation de vie, Paralives a partagé des nouvelles réjouissantes lors du PC Gaming Show, notamment la date de lancement de son accès anticipé.
Cela fait plus de 6 ans que Paralives
a été annoncé par son créateur. Cependant, ce dernier avait partagé peu d'informations sur le projet. L'une des dernières en date évoquait une potentielle sortie dans le courant de l'année 2025.
Plus d'un an après cette annonce, Paralives est apparu lors du PC Gaming Show et a confirmé cette fenêtre de lancement. Mais mieux encore : le titre possède une date précise pour les débuts de son accès anticipé.
Paralives débarque juste à temps pour les fêtes de fin d'année
La bande-annonce diffusée pendant le PC Gaming Show a révélé que l'accès anticipé de Paralives sera lancé le 8 décembre 2025
. À cette occasion, la simulation de vie sera proposée à un prix exclusif avant de grimper dans les mois qui suivent.
D'ailleurs, contrairement à l'un des géants du secteur, le titre ne proposera pas de packs additionnels payants
. Il suffira donc de payer le titre une seule fois pour profiter de l'ensemble de son contenu, même si toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles à la fin de l'année.
Un titre cosy très largement inspiré par Les Sims
Si inZOI a choisi de miser sur le réalisme pour séduire les amateurs de simulation de vie, Paralives fait le choix d'une esthétique colorée, d'un monde ouvert et d'une atmosphère plus axée sur la détente
. Vos Parafolks (c'est-à-dire vos personnages) pourront aménager leur foyer, mais aussi participer à des séances de yoga, se rendre à la boulangerie, discuter avec leurs amis au café, changer de look, vieillir, fonder une famille, se disputer et bien plus encore.
Rappelons que pour l'heure, Paralives ne sera disponible que sur PC et Mac
. Aucune sortie sur consoles n'est envisagée.
commentaire (1)
Une décision triste mais compréhensible car je préfère qu'ils prennent le temps de nous faire un bon jeu au lieu de précipiter un jeu remplis de bug .
Au moins ce n'est pas annuler c'est le principal.