Palworld : Testez dès à présent le jeu en mode Hardcore

Juste à temps pour les fêtes, Palworld permet aux joueurs de découvrir la mise à jour Feybreak, mais aussi de retenter l'aventure avec un niveau de difficulté accru.
Présentée lors des Game Awards 2024, la mise à jour Feybreak de Palworld
est l'une des plus importantes du jeu. En plus d'ajouter une nouvelle zone à explorer, elle regorge de nouveaux Pals à capturer, de nouveaux défis à relever et de personnages mystérieux. Celle-ci est disponible depuis le 23 décembre 2024
, permettant aux joueurs de profiter de la période des fêtes pour découvrir son contenu.
Mais si les nouveautés sont nombreuses, les amateurs de challenges peuvent tester une nouveauté souvent redoutée dans les jeux vidéo. En effet, Pocket Pair a annoncé sur les réseaux sociaux que celles et ceux qui le souhaitent peuvent désormais jouer à Palworld
en mode Hardcore.
Un monde encore plus redoutable vous attend dans le mode Hardcore de Palworld
Demandé par les joueurs depuis février 2024
, ce mode de difficulté fait officiellement ses débuts en jeu. À l'heure actuelle, les spécificités techniques du mode Hardcore ne sont pas encore connues. Néanmoins, les aventuriers doivent s'attendre à une mort définitive en cas de blessures trop importantes et à un accès limité aux ressources
. De fait, la capture de Pals et la construction de bâtiments, d'armes ou d'outils seront plus complexes.
De plus, il n'est pas encore possible de savoir si jouer à ce niveau de difficulté nécessite une sauvegarde distincte de la partie originelle ou une configuration du serveur.
Il faut attendre la découverte par les joueurs les plus ambitieux pour confirmer ces hypothèses. Mais pour donner envie au plus grand nombre de relever le défi, Pocket Pair a partagé une nouvelle bande-annonce sur ses réseaux sociaux le 19 décembre 2024.
En plus des premières images du mode Hardcore, il est possible d'y voir certaines des nouveautés de la mise à jour Feybreak comme une table d'opération sur laquelle est allongé un Cattiva et un nouveau Pal maniant un outil de coupe rouge et tranchant. Si vous souhaitez en apprendre plus, n'attendez plus et testez dès maintenant le contenu de Palworld: Feybreak. Rappelons que le titre de Pocket Pair est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.
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