Palworld 1.0 est là, découvrez les nouveautés

Après deux ans d'accès anticipé, Palworld passe enfin en version 1.0. Cette mise à jour colossale transforme radicalement le jeu de survie avec l'ajout de 72 créatures, une nouvelle région céleste, une refonte totale des combats et la conclusion de son histoire.

Après quelques semaines d'attente et de teasing, la mise à jour 1.0 de Palworld est enfin là et ne se contente pas de corriger quelques bugs. Elle redéfinit l'expérience globale avec un contenu d'une richesse impressionnante. Les développeurs promettent une aventure métamorphosée pour les vétérans comme pour les nouveaux venus.

Une carte étendue et la conclusion de l'histoire

L'univers s'agrandit avec l'apparition de Sunreach, un archipel flottant maintenu dans les airs par l'énergie du Paldium. Cette région inédite abrite une civilisation unique, des boss de tour exclusifs et des minerais rares nécessitant un équipement spécialisé. Plus important encore, les joueurs pourront enfin approcher l'Arbre Monde.

Ce lieu emblématique conclut le mystère central du jeu et propose les défis les plus ardus de cette version finale. L'exploration est également enrichie par l'ajout de ruines anciennes regorgeant de puzzles, de tours de guet pour dévoiler la carte et de sanctuaires sauvages repensés.

Une armée de nouveaux Pals et des mécaniques inédites

Le bestiaire s'étoffe massivement avec l'arrivée de 72 nouveaux Pals, comprenant 47 créatures totalement inédites et 25 variantes. Le nombre total de monstres à capturer grimpe ainsi à 287. Pour accompagner cette armée, Pocketpair introduit des systèmes de progression avancés.





















































Les dresseurs peuvent désormais récolter des gemmes radieuses près de l'Arbre Monde pour éveiller la puissance cachée de leurs compagnons. Le système de reproduction gagne aussi en profondeur avec la mécanique de mutation.

Grâce à de nouveaux gâteaux spéciaux, il est possible d'obtenir des œufs produisant des Pals aux statistiques supérieures et dotés de compétences passives exclusives. Plus de deux cents compétences partenaires ont été rééquilibrées pour offrir des synergies plus claires et éviter les abus liés au cumul d'effets identiques.

Une refonte totale du système de combat

Les affrontements subissent une transformation majeure pour devenir plus nerveux et réactifs. Le mouvement du joueur a été repensé : il est désormais possible de courir tout en visant, d'attaquer pendant une esquive et de recharger sans interrompre ses roulades.

L'arsenal s'élargit avec treize nouvelles armes, dont le fusil d'assaut lourd et le lanceur de drones. L'ajout d'un planeur autonome permet de voler librement sans dépendre d'une monture, révolutionnant ainsi l'exploration.

Construction, raids et multijoueur améliorés

Les architectes en herbe seront ravis d'apprendre l'intégration d'un kit de construction aquatique, permettant de bâtir des bases sur l'eau. Les raids ennemis abandonnent le format d'attaque simple pour devenir un véritable mode de défense par vagues.

La difficulté s'adapte automatiquement à la puissance de vos Pals assignés à la base. Enfin, le multijoueur bénéficie d'améliorations très attendues, comme le chat vocal intégré, une gestion pointue des rôles au sein des guildes et une intégration Discord facilitée. Avec un niveau maximum repoussé à 80, Palworld 1.0 marque le véritable commencement de l'aventure.

Si vous souhaitez consulter le patch notes, vous pouvez vous rendre sur la page Steam. Sinon, la mise à jour est dès maintenant disponible sur toutes les plateformes.