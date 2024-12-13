Palworld: Feybreak dévoile son contenu et sa date de sortie

Annoncée fin novembre, la mise à jour majeure de Palworld a désormais un nom et vous réserve de nombreuses surprises pour attendre le Père Noël aux côtés de vos Pals.
Dès qu'une mise à jour majeure est déployée dans le monde de Palworld
, elle offre généralement aux aventuriers une nouvelle zone à explorer, des fonctionnalités inédites et de nouveaux Pals à capturer. Les joueurs ont pu le constater en juin 2024 avec l'arrivée de la mise à jour de Sakurajima. Pocket Pair avait d'ailleurs annoncé en novembre 2024 qu'une deuxième mise à jour de ce type allait prochainement arriver en jeu
.
Lors des Game Awards 2024, Pocket Pair a surpris la communauté en partageant une nouvelle bande-annonce présentant un peu plus en détail cette mise à jour. De plus, les joueurs ont découvert qu'ils pourraient en profiter pendant les vacances de fin d'année, juste avant le passage du Père Noël.
Palworld: Feybreak intégrera la plus vaste île explorable à ce jour en jeu
En effet, le trailer précise que cette mise à jour majeure, baptisée Feybreak, sera disponible à partir du 23 décembre 2024.
Tous les joueurs qui ont déjà acheté le titre pourront en profiter gratuitement, sans frais supplémentaires. Dans cette vidéo, il est possible d'apercevoir certaines des nouvelles créatures qu'il sera possible de rencontrer
. Plusieurs d'entre elles se démarquent par leur taille imposante et leur esprit combatif.
Les nouveaux environnements de l'île de Palworld: Feybreak sont également visibles. Ainsi, vous pouvez déjà préparer vos paquetages pour vous rendre vers une zone glaciaire, des villages bordés d'arbres au feuillage jauni et des territoires montagneux. Cette grande diversité de paysages vient confirmer que cette nouvelle île sera l'une des plus grandes accessibles en jeu. En effet, Pocket Pair avait déjà précisé que celle-ci serait 6 fois plus grande que celle de Sakurajima.
Enfin, la bande-annonce met en avant une nouvelle faction ainsi qu'un nouveau chef, des armes inédites à utiliser en combat, de tous nouveaux bâtiments à construire ainsi que l'ajout de mécaniques de gameplay.
Néanmoins, il faudra attendre le patch note pour en apprendre plus sur ces ajouts.
Palworld: Feybreak sera disponible dès le 23 décembre 2024. La mise à jour sera déployée en priorité sur PC avant d'arriver plus tard dans la journée sur PS5, Xbox One et Xbox Series.
Enfin les joueurs Mac ont également reçu une bonne nouvelle car le jeu, ainsi que ses multiples mises à jour, seront disponibles sur leur support de prédilection dès le 26 février 2025.
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