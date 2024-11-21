Palworld snobé par les Game Awards ? Son Community Manager répond

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 novembre 2024 à 16h38
De nombreux joueurs de Palworld ont été surpris de voir que le titre n'était en compétition dans aucune catégorie des Game Awards. Face à la colère du public, le Community Manger de Pocketpair a réagi.
Palworld snobé par les Game Awards ? Son Community Manager répond
Lors de sa sortie en janvier 2024, Palworld avait connu un succès inattendu avec ses monstres colorés rappelant les Pokémon. Cependant, le titre se distinguait de son concurrent avec la gestion de la survie, la construction d'une ferme et le fait que certains Pals peuvent utiliser des armes. S'il a marqué les esprits en cette année 2024, le titre de Pocketpair ne figure pas parmi les nommés des Game Awards. 

Sur les réseaux sociaux, la communauté s'indigne en criant que le jeu a été snobé à cause des soucis juridiques auxquels il a été confronté. Cependant, John « Bucky » Buckley (le Community Manager de Pocketpair) a voulu calmer les tensions en s'exprimant sur le sujet.

Palworld, un succès populaire qui ne brillera pas aux Game Awards

Vendu à plus de 8 millions d'exemplaires en moins de 6 jours, Palworld est encore, à l'heure où ces lignes sont écrites, le 3e jeu avec le plus de connexions simultanées de toute l'histoire de la plateforme, avec un record à 2 101 867 joueurs actifs. Avec 93 % d'évaluations positives et une moyenne de 20 000 joueurs actifs, la popularité de Palworld n'est plus à prouver. Pourtant, ces arguments n'ont pas été pris en compte par le comité responsable des nominations pour les Game Awards. Mais cela ne signifie pas que le jeu a été snobé. 

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Dans une publication X/Twitter, John Buckley a répondu aux cris des fans avec une réponse plutôt humoristique. Il a déclaré que « Non, je ne pense pas que Palworld ait été snobé. Twitter est devenu un endroit où l'on ne badine pas. Arrêtez de dramatiser les joueurs. Tout n'est pas une conspiration. ». Il explique également que d'autres jeux ayant marqué l'année 2024 n'ont pas été nommés et que cela n'est pas grave. De plus, Palworld est encore en accès anticipé. Or, ce détail pourrait le disqualifier d'office, car le jeu n'est pas officiellement sorti. 


Pour conclure sa déclaration sur une note plus légère, « Bucky » a déclaré que « Cela étant dit, Satisfactory a été snobé à 1000 % et je vais exprimer cette opinion ad nauseam aux Game Awards en personne. »
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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