Palworld décliné en jeu de cartes façon Pokémon très bientôt



le 12 janvier 2026 à 15h05 Publié par Justine Manchuelle le 12 janvier 2026 à 15h05

Depuis son lancement, Palworld est comparé à Pokémon, que ce soit dans ses mécaniques de jeu ou dans le design de ses créatures. Mais le titre de Pocket Pair a décidé de se rapprocher un peu plus de son rival en lançant son propre jeu de cartes.