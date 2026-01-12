Palworld décliné en jeu de cartes façon Pokémon très bientôt

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 janvier 2026 à 15h05
Depuis son lancement, Palworld est comparé à Pokémon, que ce soit dans ses mécaniques de jeu ou dans le design de ses créatures. Mais le titre de Pocket Pair a décidé de se rapprocher un peu plus de son rival en lançant son propre jeu de cartes.
Palworld décliné en jeu de cartes façon Pokémon très bientôt
Marché en pleine expansion, le secteur du jeu de cartes à collectionner assiste régulièrement au lancement de nouvelles franchises. Aux côtés des acteurs majeurs comme Pokémon, Magic The Gathering ou encore Yu-Gi-Oh!, les collectionneurs peuvent désormais craquer pour des boosters de Lorcana, de Riftbound ou encore du jeu de cartes à collectionner One Piece.

Que ce soit en version physique ou dématérialisée, les options pour ouvrir des paquets de cartes ne manquent pas. Mais un nouveau venu va prochainement rejoindre cette liste : Palworld

Palworld se prépare à envahir le monde des jeux de cartes à collectionner 

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Le 12 janvier 2025, la chaîne YouTube Palworld OFFICIAL CARD GAME a mis en ligne un teaser présentant le futur JCC dérivé du titre de Pocket Pair. Celui-ci est développé en partenariat avec Bushiroad, entreprise japonaise bien connue des amateurs de TCG. En effet, la firme est responsable de plusieurs JCC comme CardFight! Vanguard et Weiss Schwarz. Ce partenaire de poids sous-entend que Palword OFFICIAL CARD GAME compte bien jouer dans la cour des grands. 

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Le teaser montre d'ailleurs quelques-uns des monstres les plus emblématiques de Palworld en train de prendre vie, comme s'ils étaient invoqués sur un plateau de jeu. Sur le site officiel du JCC, les créateurs indiquent que les joueurs pourront « profiter de batailles stratégiques et tactiques » en invoquant des cartes possédant des « caractéristiques uniques ». Reprenant un format classique, ce nouveau JCC proposera des duels à 2 joueurs.

Quand le JCC Palworld sera-t-il disponible ? 

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Mais l'information principale est partagée dans les toutes dernières secondes du teaser de présentation. Il est mentionné que Palworld OFFICIAL CARD GAME sera lancé le 30 juillet 2026. Cependant, aucune autre information n'a encore été dévoilée concernant le nombre de cartes disponibles, les mécaniques de jeu ou encore le prix de ces nouveaux boosters. 

Miniature vidéo

Le site officiel du jeu invite les plus curieux à surveiller les annonces sur les réseaux sociaux et à rejoindre le serveur Discord de Palworld pour découvrir tous les détails de ce nouveau JCC en avant-première.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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ad8stlowne (invité) Le 12/01/2026 à 15:24

Tiens donc... c'est étonnant mais pas illogique, ils ont raison mais ça ne va pas plaire à nentendo