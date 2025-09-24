Palworld annonce une collaboration surprise avec un titre ultra violent

Le monde des Pals se prépare à rencontrer un univers sanglant. Pocketpair vient de confirmer que Palworld allait collaborer avec un titre sorti en 2020 et très bien noté sur Steam.
Depuis son lancement, Palworld
a déjà reçu un crossover avec un autre jeu vidéo via la mise à jour Tides of Terraria. Mais il semble que le jeu de Pocketpair souhaite renouveler l'expérience avec d'autres franchises. Le 23 septembre 2025, quelques heures seulement après la révélation de son tout nouveau titre
, Pocketpair a dévoilé sur X/Twitter son prochain partenariat
. D'ailleurs, le titre en question partage un point commun avec les petites créatures : les armes à feu.
ULTRAKILL prêt à envahir Palworld
La publication indique que Palworld va accueillir une collaboration avec le jeu ULTRAKILL
. Ce FPS intense et sanglant s'inspire des classiques des années 90 comme DOOM ou Wolfenstein. Toujours disponible en accès anticipé malgré une arrivée sur la plateforme de Valve en 2020, le jeu vous met dans la peau de V1, un robot à la gachette facile. Sur l'image illustrant la collaboration à venir, ce dernier est montré aux côtés d'Anubis, l'un des Pals emblématiques de Palworld.
Il a déjà été confirmé que le partenariat prendrait notamment la forme d'armes et d'équipements provenant d'ULTRAKILL à récupérer dans Palworld.
Mais il est encore trop tôt pour savoir si les ennemis qu'affronte V1 débarqueront dans le monde de Palworld, comme cela fut le cas avec le crossover de Terraria.
Quand cette collaboration va-t-elle arriver en jeu ?
Pocketpair ne donne pas de précisions supplémentaires dans la publication relayée sur ses réseaux sociaux. La date de lancement de ce partenariat est donc encore inconnue.
D'ailleurs, il est difficile de savoir si celle-ci surviendra avant ou après le déploiement de la version 1.0 de Palworld. Néanmoins, le développeur du jeu aux petits monstres a terminé la publication avec les mots « Coming Soon » (à venir en français).
Dès que nous en saurons davantage, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
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