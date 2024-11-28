Palworld : Une mise à jour majeure prévue pour décembre

Comme un cadeau de Noël avant l'heure, Pocketpair annonce l'arrivée prochaine dans Palworld d'une importante mise à jour avec une nouvelle île à explorer.
Depuis la mise à jour de Sakurajima
déployée en juin dernier, Pocketpair n'avait pas proposé d'ajout de contenu majeur à Palworld
. De fait, les joueurs gardaient un œil sur la roadmap dévoilée après la sortie du jeu. En effet, son développeur avait annoncé l'arrivée de nombreuses nouveautés comme de nouveaux raids contre des boss, la Pal Arena et plus encore. Cependant, le studio a pris par surprise les aventuriers en dévoilant l'arrivée prochaine d'une nouvelle mise à jour majeure
.
Une nouvelle île colossale à découvrir dans Palworld
Le 27 novembre 2024, Pocketpair a partagé dans une publication X/Twitter ainsi que sur Steam le déploiement de cette nouvelle mise à jour pour le mois de décembre.
Aucune date précise n'a été partagée, mais une partie du contenu a été présentée. D'ailleurs, amis aventuriers et dompteurs de Pals, préparez-vous à une épopée encore plus captivante que celle proposée avec Sakurajima.
En effet, la publication indique que cette mise à jour comportera une toute nouvelle île à explorer.
Son nom n'est pas encore connu, mais Pocketpair a vu les choses en grand pour cette terre inédite. Celle-ci sera six fois plus vaste que Sakurajima
et possédera de multiples environnements. Les images déjà partagées montrent une forêt au feuillage jaune ainsi qu'une vaste grotte où d'imposants cristaux sont cachés.
Qui dit nouvelle région à explorer dit également nouveaux Pals à rencontrer et à capturer.
Pour l'heure, il est impossible de savoir combien de créatures inédites peuplent cette contrée. Néanmoins, les joueurs peuvent avoir un aperçu de deux d'entre eux via les images promotionnelles diffusées. Enfin, il est possible d'apercevoir sur l'une d'entre elles une grande tour, laissant supposer de l'arrivée d'un nouveau combat de boss à son sommet
.
Si la mise à jour de Palworld devrait proposer d'autres nouveautés, il faudra encore patienter quelques semaines avant d'en connaître le contenu exact. Alors si vous souhaitez vous lancer dans la chasse aux Pals, rejoignez dès maintenant l'aventure afin d'être prêt à rejoindre cette île mystérieuse en décembre. Palworld est disponible sur PC, PS5, Xbox One et Xbox Series
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