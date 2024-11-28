Palworld : Une mise à jour majeure prévue pour décembre

Palworld 1.0 : Faut-il recommencer une nouvelle partie pour la sortie officielle ?

Avec le lancement officiel de la version 1.0 de Palworld, une question cruciale se pose pour tous les aventuriers de la première heure : faut-il abandonner son ancienne sauvegarde pour repartir de zéro ? Découvrez les recommandations des développeurs et l'impact des nouveautés sur votre progression.