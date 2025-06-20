Palworld annonce la date de sortie de sa collaboration avec Terraria

Pocketpair a, récemment, révélé la date de sortie de la collaboration entre Terraria et Palworld, qui sera introduite grâce à une nouvelle mise à jour majeure.

La date de sortie du crossover Palworld x Terraria annoncée

Des informations sur le contenu à propos de la collaboration Palworld x Terraria

PC Édition Standard → 19,89 € au lieu de 29 €, soit 31 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 23,49 € au lieu de 30 €, soit 22 % de réduction.

PS4 et PS5 Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Il y a de cela plusieurs semaines, Pocketpair avait indiqué que. Jusqu'à présent, le studio n'avait pas partagé de date précise. Toutefois, cela a récemment changé car nous connaissons à présentEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un nouveau trailer, Pocketpair a indiqué que. Comme vous l'aurez compris, il s'agit de laPour l'occasion,. Avec son côté très cartoon, cette nouvelle vidéo laisse entendre que ce patch majeur et gratuit introduira de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et peut-être un boss issu de Terraria. Néanmoins, il ne s'agit là que de suppositions. Pocketpair a précisé, sur la page Steam du soft, que le « contenu de la mise à jour sera annoncé sur les réseaux sociaux officiels de Palworld au cours des prochaines semaines, alors n'hésitez pas à suivre ! ».En complément, soulignons le fait queRendez-vous donc le 25 juin 2025 pour découvrir le contenu de la mise à jour « Tides of Terraria » de. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre de Pocketpair est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, consoles Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez essayer, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur :