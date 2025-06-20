Palworld annonce la date de sortie de sa collaboration avec Terraria

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 juin 2025 à 15h26
Pocketpair a, récemment, révélé la date de sortie de la collaboration entre Terraria et Palworld, qui sera introduite grâce à une nouvelle mise à jour majeure.
Palworld annonce la date de sortie de sa collaboration avec Terraria
Il y a de cela plusieurs semaines, Pocketpair avait indiqué que Palworld allait s'offrir un crossover avec le fameux jeu bac à sable, Terraria. Jusqu'à présent, le studio n'avait pas partagé de date précise. Toutefois, cela a récemment changé car nous connaissons à présent la date de sortie de la collaboration entre Palworld et Terria, introduite via la mise à jour « Tides of Terraria ».

La date de sortie du crossover Palworld x Terraria annoncée

palworld-crossover-terraria
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu ainsi qu'un nouveau trailer, Pocketpair a indiqué que la collaboration entre Palworld et Terraria sera disponible dès le 25 juin 2025. Comme vous l'aurez compris, il s'agit de la date à laquelle la mise à jour « Tides of Terraria » sera déployée sur le soft.

Miniature vidéo

Des informations sur le contenu à propos de la collaboration Palworld x Terraria

palworld-crossover-terraria-trailer
Pour l'occasion, les développeurs de Palworld ont partagé un trailer présentant la mise à jour « Tides of Terraria ». Avec son côté très cartoon, cette nouvelle vidéo laisse entendre que ce patch majeur et gratuit introduira de nouvelles armes, de nouveaux ennemis et peut-être un boss issu de Terraria. Néanmoins, il ne s'agit là que de suppositions. Pocketpair a précisé, sur la page Steam du soft, que le « contenu de la mise à jour sera annoncé sur les réseaux sociaux officiels de Palworld au cours des prochaines semaines, alors n'hésitez pas à suivre ! ».

En complément, soulignons le fait que cette troisième mise à jour majeure ajoutera de nouveaux Pals et de nouvelles îles, en plus du crossover Palworld x Terraria.

Rendez-vous donc le 25 juin 2025 pour découvrir le contenu de la mise à jour « Tides of Terraria » de Palworld. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre de Pocketpair est à retrouver sur diverses plateformes, à savoir sur PS5, consoles Xbox Series et sur PC. Si vous souhaitez essayer Palworld, sachez que vous pouvez l'acheter tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose à moindre coût sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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