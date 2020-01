Sony travaillerait sur une licence d'horreur inédite pour la PlayStation 5

Tout au long de sa génération, la PlayStation 4 a accueilli un grand nombre de nouvelles licences telle que Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn ou encore plus récemment Death Stranding, et il se pourrait bien qu'il en soit de même pour la PlayStation 5.

I know I don't normally post about gaming stuff (except Batman related things) but I have learned that Sony is currently working on a new horror IP. Interesting...#PS5 #Playstation — Emre Kaya (@Vullein) January 22, 2020

Si sa sortie n'est prévue que pour la fin de l'année 2020 , il se pourrait très fortement que laait déjà quelques nouveautés en ce qui concerne les licences, et plus particulièrement en ce qui concerne les jeux d'horreur.En effet, selon le rédacteur, et toujours selon lui, le réalisateur de ce jeu est très respecté dans ce milieu. Même s'il précise qu'il n'a pas pour habitude de tweeter ce genre d'informations, il n'a pas manqué de mettre tout de même le "#PS5", ce qui laisse présager qu'il s'agirait d'un jeu PS5 et non PS4...Suite à ce tweet,. Tout d'abord, qui peut bien être le réalisateur de ce nouveau jeu ? Voici quelques possibilités. Tout d'abord, souvenez-vous, il y a quelques jours déjà, nous avions appris qu' Hideo Kojima travaillait sur son nouveau projet . Il avait émis le désir de faire un jeu d'horreur, le plus horrifique que l'on n'ait jamais vu. Cette hypothèse tiendrait la route. De plus, d'autres rumeurs laissaient entendre que Kojima Productions et Konami seraient en contact pour, peut-être, travailler sur un prochain Silent Hill, mais Emre Kaya précise bien qu'il s'agit d'une nouvelle licence, donc peu probable malheureusement.La seconde hypothèse est que le réalisateur de cette licence inédite seraitcelui qui est à l'origine deou encore. Sa dernière production datant de 2017, il se pourrait bien qu'il nous dévoile son prochain projet pour Sony.En attendant, ces dires ne restent que des rumeurs pour le moment, et nous devons donc attendre avant d'avoir de véritables infos, que ce soit de la part de