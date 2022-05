Silent Hill serait bien de retour, avec trois jeux en développement

Silent Hill bientôt de retour ?

Une fuite d'images conceptuelles a semé le trouble, il y a quelques jours. Ces dernières sous-entendaient, très largement, que, d'autant plus que ces concepts arts ont très vite été supprimé par Konami. Plus récemment, VGC vient apporter de nouveaux détails, en plus de corroborer ce qui est récemment sorti.Ainsi, nous apprenons que, dans différents studios., sorti en 2001 et très apprécié, à l'époque. Ce serait Bloober Team derrière le projet, studio qui aime particulièrement le genre horrifique (Layers of Fear, Observer, The Medium). Ce remake comprendrait du contenu inédit, comme de nouvelles fins. D'ailleurs, il y a quelques mois, Bloober Team a expliqué travailler sur un jeu d'horreur d'une licence existante, avec un éditeur très célèbre, ce qui pourrait bien être Silent Hill., dans le but de conter de « petites histoires ». Selon VGC, Annapurna Interactive (Outer Wilds) pourrait être derrière ce jeu, sans toutefois en être certain, étant donné que de nombreuses sociétés ont été sondées. Enfin,, si ce n'est qu'un studio japonais le dirigerait. Konami avait prévu, durant un moment, de dévoiler tout ou partie du futur de Silent Hill lors de l'E3 2021, avant de revoir ses plans, pour une question de timing.Enfin, VGC précise que les images ayant fuité font partie d'un projet à part, ayant comme nom de code « Sakura », lequel doit sortir avant pour augmenter l'attente autour des jeux Silent Hill. Nous en saurons plus dans les semaines ou mois à venir,