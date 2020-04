Silent Hill : Un possible teasing vient alimenter les rumeurs

Un artiste manga japonais vient semer le trouble autour du jeu et des nombreuses rumeurs fusant sur la toile ces dernières semaines.

Nous ne savons plus qui croire ni que croire.. Pour y voir un peu plus clair, nous allons déjà faire une rétrospective de ce que nous savons déjà.Tout d'abord, nous avions eu des rumeurs qui expliquaient que Sony et Konami étaient désormais main dans la main pour faire revivre la licence de Silent Hill, proposant alors, afin que ces derniers reprennent le projet qui fut abandonné :Quelques jours plus tard, la donne avait changé avec de nouvelles informations : selon de nouvelles rumeurs,et Sony serait sur le point de les racheter , à savoir Castlevania, Metal Gear et Silent Hill, compromettant alors les projets cités ci-dessus.Enfin, Konami a décidé de prendre la parole il y a quelques jours maintenant concernant toutes ces rumeurs, et le porte-parole de la société a tenu à mettre les choses au clair en déclarant que certaines de ces rumeurs étaient fausses, et qu'ils n'avaient pas non plus l'intention d'abandonner Silent Hill.En ce début de mois d'avril, voici donc que de nouvelles « informations » viennent tout juste de tomber. Cette fois-ci, accompagnées de photos,, et ce dernier a publié des stories sur son compte instagram montrant alors une photo de ce qui semble être une pierre tombale sur laquelle est imprimé Silent Hills avec un message en dessous disant « avec les invitations de l'après-midi, nous espérons que vous vous joindrez à nous », puis une autreIl faudra attendre encore un peu avant d'en savoir plus. Si Konami a mis fin à certaines rumeurs dernièrement, nous pouvons espérer que le studio prendra la parole concernant ces clichés partagés.