Nous préférons vous prévenir, il ne s'agit là que de rumeurs encore. Konami ne souhaiterait pas continuer ses sagas mondialement connues et Sony semble intéressé par le rachat de plusieurs d'entre elles.

Les rumeurs continuent d'alimenter les débats en ce qui concerne Sony, Konami et Hideo Kojima. Il y a quelques jours maintenant, nous vous avions annoncé que. Mais les choses semblent changer.Même s'il ne s'agit que de rumeurs, cela vaut la peine d'en parler et surtout d'. Si nous pensions donc que Sony et Konami étaient main dans la main, il semblerait que non. En effet,les plus populaires, à tel point qu'elles feraient même perdre de l'argent. Suite à cela, depuis quelques heures maintenant une rumeur a émergé et indique queD'après un rapport,Selon cette rumeur provenant des forums 4Chan ( Gamerant ), Sony serait intéressé quant au rachat de la licence Metal Gear pour fairepuisque à l'époque, mais également Keiichiro Toyama, créateur de Silent Hill et Siren, et Ikumi Nakamura, ancien artiste conceptuel de Tango Gameworks, responsable de la série The Evil Within et du prochain GhostWire: Tokyo En ce qui concerne, Sony a en tête de recommencer la saga avec l'aide de Koji Igarashi et Shutari Iida. L'idée serait d'Tout ceci n'étant que des bruits de couloir, restons prudents en attendant une annonce officielle de la part de Sony et de Hideo Kojima.