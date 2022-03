Overwatch : Deux cartes ont été retirées

Xbox Édition Légendaire → 19,88 € au lieu de 59,99 €, soit 67 % de réduction.



Après l'annonce officielle concernant, c'est Overwatch premier du nom qui, cette fois-ci, est au cœur de l'actualité vidéoludique. Et ce n'est pas seulement pour l'arrivée de nouveaux contenus, bien au contraire.. Ce ne sera probablement pas pour déplaire aux joueurs et aux joueuses d'ailleurs.Ayant déjà quitté le mode de jeu compétitif d'Overwatch, il y a de cela un moment,. Bien que les développeurs aient tenté de les corriger, à de nombreuses reprises, afin de les rendre plus compétitives et équilibrées, ils ont finalement décidé de les supprimer. Cette nouvelle ravira probablement les joueurs et les joueuses, étant donné qu'Horizon Lunar Colony et Paris étaient très controversées, et ce pour de multiples raisons.C'est via une mise à jour que ce retrait a été mis en place sur Overwatch. Blizzard a détaillé le contenu de ce patch, disponible depuis le 15 mars dernier, sur leur site officiel . Elle apporte des corrections diverses et un nouveau skin pour Sombra. Pour finir, elle signe le lancement de la saison 5 du compétitif 6 vs 6. Rappelons qu'il convient de télécharger et d'installer cette nouvelle mise à jour, avant de pouvoir rejoindre, à nouveau, les serveurs officiels du titre.. Si vous jouez sur la console Xbox One, vous pouvez profiter d'une belle réduction sur Overwatch grâce à notre partenaire Instant Gaming :