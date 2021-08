Overwatch : Le personnage de McCree va être renommé

Nous pensons qu'il est nécessaire de changer le nom du héros actuellement connu sous le nom de McCree pour quelque chose qui représente mieux ce qu'Overwatch symbolise.

A message from the Overwatch team. pic.twitter.com/2W3AV7Pv6X — Overwatch (@PlayOverwatch) August 26, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis plusieurs semaines,est contraint d'effectuer certains changements au sein de son studio, que ce soit par l'évincement de quelques employés, ou des modifications qui doivent avoir lieu dans les jeux mêmes.Après les départs de, directeur de Diablo 4 , et de, l'un des concepteurs principaux du titre, Blizzard a donc décidé de renommer l'un des personnages de son FPS Overwatch , ce dernier portant le même nom que celui deConscient que ce changement important va très certainement perturber les joueurs au vu de l'importance de ce personnage dans l'histoire du jeu, le studio a tout de même expliqué que cette modification se fera au fur et à mesure des semaines.Initialement, un nouvel arc narratif devait être déployé dès ce mois de septembre, avec comme personnage central. Toutefois, avec les récents événements, les développeurs ont donc choisi de retarder celui-ci, sans donner plus de précision sur la date. Par ailleurs, ils ont décidé de ne plus nommer les personnages du jeu en fonction de certains employés de chez Blizzard., le chasseur de primes invétéré, porte en effet le nom du concepteur de Diablo 4. Bien qu'il fut un employé de longue date,. Il n'était pas seul puisqu'il était en compagnie du, qui a été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs employées du studio.Suite à cette sombre affaire,, et son départ a été confirmé par le studio le 11 août dernier . Tout comme le personnage de McCree, l'un des PNJ de WoW portait également le nom d'Alex Afrasiabi, mais depuis, les développeurs ont supprimé toutes les références rappelant celui-ci.Cette affaire est loin d'être terminée, et nous assisterons très certainement à d'autres rebondissements dans les semaines à venir.