Overwatch : Le mode labo accueille la 1-3-2 en test

Parmi les nouveautés récentes dans Overwatch nous pouvons noter le mode Laboratoire, lequel permet aux développeurs de tester certaines nouveautés. Durant une durée limitée, une nouvelle composition sera testée.

La 1-3-2 en test sur le mode labo

Comme Blizzard l'avait annoncé lorsque le studio a présenté le mode Laboratoire , celui-ci aura pour objectif principal d'expérimenter des changements importants liés au gameplay (buff/nerf des personnages par exemple), et le premier test majeur sera ni plus ni moins que l', possédant trois DPS.Actuellement, il faut opter pour la composition 2-2-2 dans Overwatch, qui est synonyme de deux tanks, deux DPS et deux supports. Mais, lors d'un nouvel developer Update, à retrouver ici , Jeff Kaplan a annoncé que(un DPS supplémentaire et un tank en moins).Le directeur du jeu explique que le studio essaye ce changement pour plusieurs raisons, et notamment, tout en réduisant le nombre de joueurs devant jouer tank. Jeff Kaplan justifie ce changement par le fait qu'il est nécessaire de réduire le temps d'attente pour le confort des joueurs, et cette nouvelle composition pourrait bien être la solution.Si vous souhaitez l'essayer, vous le pouvez par l’intermédiaire du mode Laboratoire, qui est disponible directement en jeu. Il répète également que cette composition est actuellement un test et qu'il se peut qu'elle ne soit jamais implantée par la suite.Outre cette annonce majeure, qui ne manquera pas de faire réagir la communauté, trois tanks vont connaître quelques changements, qui sont dans la continuité de l'annonce de changement de composition. Ce sont lesPour celles et ceux souhaitant de plus amples explications, AlphaCast a détaillé ce que ce changement important pourrait engendrer dans la vidéo présente ci-dessous.