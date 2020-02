Overwatch : Jeff Kaplan annonce le mode Laboratoire et un choix de héros

Le directeur du jeu, Jeff Kaplan, s'est récemment exprimé sur le futur d'Overwatch. Le FPS accueillera un nouveau mode, permettant de tester les potentiels changements de méta, mais aussi un choix de héros.

Le mode laboratoire, nouveauté dans Overwatch

Choix des héros

Lors d'un récent Developper Update,, le directeur d, a détaillé ce à quoi les joueurs pourront s'attendre dans le futur,. Celui-ci est à différencier du PTR (serveur de test), d'une part parce qu'il sera disponible sur toutes les plateformes, et d'autre part parce qu'il aura pour but de tester principalement les changements liés au gameplay, à l'image de PUBG Lab.Par exemple, les développeurs mettront en place par l'intermédiaire de ce mode des changements sur les capacités des personnages,, et quels ajustements peuvent être effectués. Toutefois,indique que ce n'est pas parce que quelque chose est testé dans lequ'il arrivera obligatoirement dans les modes de jeux officiels. De plus, ce mode devrait permettre de gagner, comme dans n'importe quel autre mode, des récompenses ou encore de l'expérience.Comme nous vous le disions ci-dessus,. Si un système de pick & ban avait été le fruit de certaines rumeurs , c'est finalement un système différent qui fera son arrivée, mais qui aura pour but d'. Ainsi, une fois que cette fonctionnalité sera mise en place, chaque semaine,, dans le but de dynamiser le jeu et donner la possibilité aux joueurs de sélectionner des héros parfois « obsolètes » lorsque tous les personnages sont jouables.Finalement,a aussi précisé que les, alors que les Replay pourront être mis de côté, mais aussi être directement partagés avec vos amis sur les réseaux sociaux.Pour rappel, Overwatch est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Une suite, Overwatch 2 , est en préparation, et devrait sortir d'ici la fin de l'année 2020.