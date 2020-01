Overwatch : Jeff Kaplan s'exprime sur le système de pick & ban

Alors que de nouvelles rumeurs ont circulé sur la toile ces derniers jours, indiquant qu'un système de pick & ban pourrait être mis en place par Blizzard, Jeff Kaplan s'est exprimé sur le sujet, et n'a pas réfuté l'idée qu'une telle chose soit implantée dans le futur.

Souvenez-vous, il y a quelques jours, les rumeurs concernant le système de pick & ban , consistant à bannir certains héros avant le début de la partie, refaisaient surface, et sous-entendait que celui-ci serait déployé dans Overwatch lors de la prochaine mise à jour majeure. Si la personne qui a partagé les rumeurs, Metro , a souvent communiqué de bonnes informations, il semblerait que, cette fois-ci, elles ne s'avèrent pas de sitôt,Dans un long message sur le forum du jeu , il est notamment revenu sur les dernières rumeurs, affirmant que les équipes en charge du développement du FPS n'étaient pas « fermement opposées à l'idée d'ajouter le pick & ban un jour », mais que cela devait être méticuleusement réfléchi, et que le studio devait « procéder avec prudence ». Il a ensuite poursuivi en indiquant que parfois,Dans tous les cas,a annoncé que la méta devrait être modifiée, étant donné que de nombreux joueurs estiment que celle-ci devrait être plus fluide. De plus amples informations seront données à ce sujet,. Si ce dernier devait faire son arrivée, il faudra patienter quelques mois de plus.Pour rappel, Overwatch est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Une suite, rajoutant du contenu PvP, du nom d' Overwatch 2 est en développement, et devrait être disponible avant la fin de l'année 2020.