Overwatch : Écho sera bel et bien le prochain héros

Alors qu'en octobre 2019 de nombreuses rumeurs couraient déjà sur l'arrivée de Écho en tant que nouveau héro sur Overwatch, Blizzard a officialisé aujourd'hui, par l'intermédiaire d'une vidéo présentant ses origines, que le personnage serait prochainement ajouté à son FPS.

, le nouveau héros est défini comme étant un « robot évolutionnaire doté d’une intelligence artificielle à adaptation rapide, Écho est ce que la technologie a produit de plus abouti ». Dans la vidéo partagée à l'occasion de son annonce, Écho : les origines, nous apprenons la disparition du Dr. Mina Liao, fondatrice d', dans une explosion qui lui aura été fatale. Son rôle a été particulièrement essentiel dans la création des Omniaques avant leur soulèvement, mais a laissé Écho derrière elle comme héritage.Les fans pensaient, sans en être sûrs, queserait bel et bien le trente-deuxième héros à être disponible dans, après qu'une série d'indices aient été partagée par Blizzard au cours des derniers jours. Pour rappel, Écho a été aperçu pour la première fois dans le court-métrage d'animation Les Retrouvailles présenté à l'occasion de l'édition 2018 de la BlizzCon. Ce dernier, qui avait d'ailleurs été particulièrement apprécié par les fans, mettait en exergue Ashe, la rebelle lourdement armée et chef du gang Deadlock, se battre aux côtés de McCree afin de récupérer le contrôle d'un convoi, lequel abritait Écho. Quelques mois plus tard, nous retrouvions une nouvelle fois Écho, cette fois-ci lors de l'annonce d' Overwatch 2 , par le biais de la cinématique L'heure zéro , où nous pouvions la voir virevolter dans les airs tout en lançant divers projectiles explosifs.Pour le moment, nous ne savons pas grand-chose des compétences d', mais généralement les images diffusées par Blizzard sont proches et fidèles de leurs futures capacités. Cependant, nous devrions avoir bien plus d'informations au cours des prochaines semaines.