Overwatch : Comment débloquer les skins All-Stars 2020 ?

Obtenir les skins All-Stars 2020 dans Overwatch

A legend is born. Here are your #OWL2020 All-Star skins! pic.twitter.com/wtAKgX7ShQ — Overwatch League (@overwatchleague) September 13, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

. Cette année,font leur entrée, avec l'un destiné à, puis le second destiné à. La bonne nouvelle, c'est que. Cependant,Ainsi, afin d', les joueurs doivent dans un premier temps lancer Overwatch. À ce moment-là, une mise en avant de l'événement ainsi que des skins de D-Va et Reinhardt sera affichée. À partir de cette publicité, il va falloir cliquer en bas à droite sur «» afin d'accéder àEnsuite,. Afin d'en débloquer un, il suffit simplement de le sélectionner et d'appuyer sur «» qui se situe sur le côté droit de l'écran.Si les joueurs ne disposent pas de ces jetons,La première consiste simplement à en acheter directement dans la boutique Overwatch.ou sur l'application mobile. Les fans peuvent gagner cinq jetons par heure de visionnage en direct. Également, le week-end des grandes finales de l'Overwatch League qui se déroulera du 8 au 10 octobre sera aussi une occasion pour récupérer un maximum de jetons puisque les gains seront multipliés. Veillez à lier vos comptes , pour récupérer les récompenses.Cependant attention,Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, et la BlizzConline vous donne rendez-vous les 19 et 20 février 2021