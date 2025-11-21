Overwatch 2 vous propose de tester gratuitement son nouveau personnage, Vendetta

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 novembre 2025 à 14h49
Overwatch 2 se prépare à accueillir son 45e personnage jouable dans quelques semaines à peine. Avant son arrivée, Vendetta se dévoile en vidéo et propose un rendez-vous à ne pas manquer.
Overwatch 2 vous propose de tester gratuitement son nouveau personnage, Vendetta
La liste des combattants d'Overwatch 2 va bientôt s'étoffer. Blizzard vient d'annoncer l'arrivée d'un tout nouveau personnage de mêlée : Vendetta. Si elle fera officiellement ses débuts en jeu avant la fin de l'année 2026, cette guerrière partage une partie de son histoire et de son gameplay dans une première vidéo de présentation. 

Le 45e personnage d'Overwatch 2 présenté en vidéo

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Originaire d'Italie comme le suggère son accent chantant, Vendetta combat avec une imposante épée à deux mains. D'ailleurs, cet élément central de son gameplay n'aura pas d'impact sur sa mobilité. Elle est présentée comme très puissante et capable de s'approcher ou de s'éloigner de « ses adversaires avec dextérité ».

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Guerrière ayant combattu dans le Colosseo, Vendetta était autant acclamée par la foule que redoutée par ses adversaires au point d'être surnommée « La Lupa » (ou la Louve en français). Si son passé semble assez mystérieux et possiblement lié à l'un des premiers grands affrontements de l'Overwatch, elle a gravi les échelons pour atteindre l'élite des gladiateurs en combinant « une brutalité calculée et une ambition indéfectible ».

Une vendetta qui sévira juste avant Noël

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Si les joueurs peuvent avoir un premier aperçu de Vendetta via ce trailer, il s'accompagne d'une bonne nouvelle. En effet, dès le 26 novembre, les curieux pourront essayer la championne en avant-première. Mais cette période d'essai gratuite sera temporaire.

Miniature vidéo

Vendetta disparaitra le 1er décembre 2025 avant de faire officiellement ses débuts en jeu de manière définitive au cours de la saison 20 d'Overwatch 2, le 9 décembre prochain. Rappelons que le titre de Blizzard est disponible gratuitement sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Nintendo Switch et PC.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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