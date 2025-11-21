Overwatch 2 vous propose de tester gratuitement son nouveau personnage, Vendetta

Overwatch en 2026, est-ce enfin le bon moment pour reprendre le jeu ?

Après plusieurs années d'absence, Overwatch a bien changé. De nouveaux héros, des mécaniques inédites, le retour du 6v6 et une quantité de contenu qui s'est considérablement étoffée ont progressivement transformé l'expérience. Mais après une transition compliquée vers Overwatch 2, Blizzard semble aujourd'hui avoir retrouvé une direction plus claire. Alors, est-ce vraiment le bon moment pour revenir ?