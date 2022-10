Overwatch 2 : Un skin de Lucio est visible à travers les murs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



accumule les déconvenues en ce qui concerne les problèmes sur le FPS. Le dernier en date est sur le personnage support,, et celui-ci touche plus précisément l'un de ses, donnant un handicap décisif si vous l'utilisez. Le modèle concerné est le skin, sorti en 2018 sur le jeu original. Le skin ne posait pas de problème sur la première version du jeu, mais il semblerait que son passage sur le deuxième opus ne lui ait pas réussi.Le problème n'est pas des moindres, puisque comme évoqués plus haut, ilquand le skin est équipé. Pour être plus précis, ce sont les effets visuels qui trahissent votre position dans le décor. L'arme de cette version de Lucio projette de la fumée bleutée en 3 points, un ajout esthétique qui est perceptible à travers les textures du jeu.La détection des ennemis existe sous d'autres formes dans Overwatch depuis le début, maisqui obéissent à des règles classiques de délai de récupération ou de charge.. Mais il s'ajoute tout de même à la longue liste de problèmes plus graves qui ont notamment vu des héros supprimés temporairement du jeu commeou encore. Les problèmes sur ces personnages les avaient rendus beaucoup trop forts, notamment lors de l'utilisation de leurs ultimes, créant des parties à sens unique.Espérons que Blizzard se montre réactif en corrigeant rapidement le souci. En attendant, Overwatch 2 reste disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series et Nintendo Switch. Vous pouvez toujours consulter la tier list des meilleurs personnages pour voir les forces et faiblesses du moment.