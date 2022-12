Overwatch 2 Twitch Drops : Comment récupérer le skin légendaire de D.Va (Féerie hivernale) ?

Comment obtenir les Twitch Drops Overwatch 2 ?

Rendez-vous sur le Battle.net, connectez-vous et allez sur la page de connexion.

Liez votre compte Twitch avec votre compte Battle.net en suivant les instructions (en bas de la page).

Regardez des streamers jouer à Overwatch 2 pour être éligible aux récompenses.

Les récompenses du Twitch Drops Féerie hivernale d'Overwatch 2

2 heures de visionnage du 25 décembre 2022 au 4 janvier 2023 → Célébration Guirlandes pour D.Va.

4 heures de visionnage de plus du 25 décembre 2022 au 4 janvier 2023 → Skin légendaire de D.Va en traîneau.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Un événement en lien avec Noël est actuellement disponible sur. Il s'agit de « Féerie hivernale » , proposant divers modes de jeu spéciaux et à durée limitée ainsi que plusieurs récompenses. D'ailleurs, il est possible d'en obtenir par le biais des. Cette fois-ci, c'est D.Va qui est concernée, avec une célébration et un skin légendaire.Si vous ne savez pas, ou si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires à ce sujet, nous vous expliquons tout ci-dessous.La procédure à suivre pour pouvoir participer auxest assez simple et fonctionne comme tous les autres événements du genre. Pour que cela soit clair et que vous ne perdiez pas de temps, nous vous listons ci-dessous les quelques étapes à suivre :Au sujet des récompensespour l'événement Féerie hivernale d', voici ce qui pourra être gagné en regardant un streamer sur ladite plateforme, ainsi que la façon de les débloquer :Il y a fort à parier que d'autresseront disponibles, dans les prochains mois, pour. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Comme toujours, vous pouvez suivre votre progression, pour savoir combien de temps il vous reste avant d'atteindre tel ou tel palier, via la page d'inventaire des Drops . Une fois la récompense obtenue, elle sera intégrée à votre compte dans les heures qui suivent.