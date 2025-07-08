Overwatch 2 tease une collaboration surprise avec une marque culte de jouets

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 08 juillet 2025 à 16h30
Alors qu'Overwatch 2 accueille actuellement un événement cross-over avec les personnages de G.I Joe, une autre marque de jouets semble vouloir s'inviter prochainement dans le titre de Blizzard.
Overwatch 2 tease une collaboration surprise avec une marque culte de jouets
Depuis ses débuts, Overwatch 2 a accueilli de multiples collaborations avec des licences de tous horizons. Les héros de la ligue ont côtoyé les robots géants de Gundam Wing, les légendes d'Avatar: Le dernier maître de l'air, les justiciers de My Hero Academia ou les combattants de Street Fighter VI. La dernière collaboration en date, disponible en jeu depuis le 1er juillet 2025, célèbre les personnages de G.I Joe, marque de jouets culte des années 1980 appartenant à Hasbro. 

Cependant, les jouets semblent être le thème secret de la saison 17 dans Overwatch 2. En effet, les membres de la page Overwatch Cavalry ont partagé sur X/Twitter d'étranges détails repérés pendant leurs récentes parties. Ceux-ci semblent annoncer une collaboration prochaine avec une autre marque de jouets appartenant au géant Hasbro.

Des munitions NERF disséminées dans plusieurs cartes d'Overwatch 2

Dans 6 des cartes du jeu, les membres d'Overwatch Cavalry ont noté la présence de petites fléchettes colorées ainsi que d'un curieux jouet de forme ovale. Ce dernier n'a pas échappé aux amateurs de NERF car il s'agit d'un NERF Vortex, sorte de ballon à lancer et très populaire en été.


En écho à cette découverte, plusieurs internautes ont repéré des objets similaires dans le trailer de la saison 17 d'Overwatch 2, laissant entrevoir les prémices d'un nouveau cross-over en jeu.

Une collaboration qui ne date pas d'hier 

Si elle est confirmée, cette collaboration ne surprendra pas les amateurs des célèbres pistolets colorés. En effet, Hasbro avait déjà proposé en 2019 et 2020 des gammes de jouets inspirées par les armes de plusieurs héros d'Overwatch comme Faucheur, D.Va, Mei, Lucio ou encore Tracer. De fait, il est possible que l'événement, s'il est officialisé par Blizzard, permette de récupérer ces armes de plastique colorées en jeu. 

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D'après les joueurs, la collaboration NERF x Overwatch 2 pourrait arriver en jeu avant la fin de la saison 17. Sachant que celle-ci se terminera le 19 août 2025, elle pourrait arriver d'ici la fin du mois de juillet. Alors héros, restez connectés car une nouvelle collaboration pourrait bien être annoncée !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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