Overwatch 2 passe à la vitesse supérieure en dévoilant les nouveautés de la saison 17

Dans un trailer survitaminé et supersonique, Overwatch 2 donne un aperçu du contenu de la saison 17 ainsi que sa date de lancement.
Pour débuter l'été dans les meilleures conditions possibles, Blizzard s'apprête à lancer la saison 17 d'Overwatch 2
. L'arrivée de cette nouvelle saison est l'occasion pour les héros de profiter d'une pléthore de nouveautés, mais aussi de nombreuses surprises et d'améliorations pour les différents modes du jeu, notamment le très récent mode Stadium
. D'ailleurs, Blizzard a partagé une vidéo pour montrer aux joueurs ce qui les attend pour la saison estivale.
Le vote de cartes, de nouveaux héros en mode Stadium et plus encore pour la saison 17 d'Overwatch 2
La saison 17 va introduire une nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire aux joueurs : le vote de cartes. Désormais, avant chaque partie rapide ou chaque partie compétitive, les joueurs peuvent voter pour leur carte préférée parmi une sélection de 3 destinations aléatoires
. Chaque vote pour une carte lui confère une chance sur dix d'être sélectionnée, et la destination définitive est choisie selon un système de roulette.
Mais les changements de la saison 17 d'Overwatch 2 vont également concerner le mode Stadium. Comme promis par Blizzard, de nouveaux personnages vont être proposés dans ce mode de jeu. Zenyatta, Sigma et Chacal vont ainsi faire leurs débuts
ainsi que 2 cartes inédites. À noter que les rangs obtenus via ce mode vont également être réinitialisés.
En complément, trois nouvelles cartes vont être ajoutées, mais aussi deux objets mythiques pour D-va et Faucheur.
Deux événements exclusifs à ne pas manquer au cours de cette saison estivale
Le lancement d'une nouvelle saison dans Overwatch 2 est aussi l'occasion de proposer un tout nouveau passe de combat et des événements temporaires inédits. Du côté du passe de combat, l'été 2025 est placé sous le signe d'un duel entre de nouveaux cosmétiques sur les thèmes 8-bit et école
pour Reinhardt, Genji, Sombra, Cassidy et Chacal. Il sera également possible de récupérer Ana sakura, deux coffres légendaires, 500 crédits, une panoplie d'objets ornementaux et jusqu'à 80 prismes mythiques en débloquant tous les paliers du passe.
Enfin, deux événements vont rythmer le quotidien des héros pendant cette saison Vitesse Supérieure. Dans un premier temps, un événement de lancement permettra de gagner 4 coffres épiques parmi lesquels vous trouverez forcément un modèle légendaire.
Pour cela, il vous suffira simplement de terminer 17 parties de votre choix dans les modes Partie rapide, Partie compétitive ou Stadium. Quant au second, il va mettre les bugs à l'honneur avec le mode 6c6 à durée limitée Piratage et filouterie.
La saison 17 d'Overwatch 2 débutera officiellement le 24 juin prochain
. Rappelons que le titre est jouable gratuitement sur PC ainsi que sur la plupart des consoles actuelles.
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