Overwatch 2 : Découvrez à quelles dates le mode 6v6 sera de retour en jeu

Héros de tous âges, réjouissez-vous car le grand-père Hiver va faire revenir le mode Classic (alias les matchs à 6 contre 6) dans Overwatch 2 juste à temps pour les fêtes !
En novembre 2024, les habitués de la première heure ont pu redécouvrir les parties à 6 contre 6 dans Overwatch 2 lors de l'événement Classic.
Fort du succès de cette phase de test, Blizzard avait annoncé que ces matchs seraient de retour au cours de la saison 14, sans donner de date précise. Il avait également été précisé que ce retour serait l'occasion de découvrir deux nouveaux modes réunissant 12 joueurs dans une même arène.
Via une publication partagée sur X/Twitter le 16 décembre 2024, les joueurs ont enfin pu découvrir quand le mode 6v6 serait à nouveau disponible dans Overwatch 2
. Si vous faites partie des impatients qui guettent cet événement, sachez que votre attente est enfin terminée.
Deux nouvelles manières de profiter du mode 6v6 dans Overwatch 2
Le mode 6v6 est accessible aux joueurs d'Overwatch 2 depuis le 17 décembre 2024
. Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Les matchs à 6 contre 6 seront disponibles lors d'une première phase qui se terminera le 7 janvier 2025
. Après 15 jours de pause, le mode 6v6 reviendra une dernière fois pour une période de 2 semaines, du 21 janvier au 4 février 2025
. Pour l'occasion, les héros pourront tester deux manières de combattre à 12.
La première expérience, active depuis le 17 décembre, est la version classique. Également appelée Role queue, elle impose de créer une équipe de 6 avec deux personnages de chaque rôle
(Dégâts, Tank ou Soutien). Votre équipe devra donc opter pour la meilleure composition possible pour remporter la victoire.
La deuxième expérience, disponible à la mi-janvier, proposera une toute autre configuration d'équipe : le Min 1 Max 3.
Dans ces matchs à 6 contre 6, il est possible de créer une équipe constituée de 1 à 3 personnages de chaque rôle. L'objectif ici est soit de maximiser l'attaque pour faire le plus de dégâts possibles, soit d'avoir beaucoup de soutien pour ne pas céder face aux assauts ennemis. À noter que les joueurs peuvent changer de rôle en cours de match, tant que l'équipe compte au moins un autre joueur du même rôle.
Pour le moment, ces modes de jeu ne seront que temporaires
. Néanmoins, Blizzard va surveiller avec attention les retours de la communauté. S'ils sont positifs, le mode 6v6 pourrait revenir dans Overwatch 2, voire même devenir permanent.
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