Overwatch 2 : Sa version Switch devra subir quelques sacrifices

La Switch est un peu plus difficile que d'autres plateformes, et nous devrons faire quelques compromis à ce niveau. Pour cette raison, certaines des améliorations visuelles haut de gamme pourraient ne pas être visibles. Nous allons d'abord nous assurer que toutes les fonctionnalités liées au gameplay soient intégrées, puis nous les accentuerons autant que possible avec des fonctionnalités supplémentaires.

Bien qu'sera disponible sur toutes les plateformes, et y compris sur, a récemment déclaré lors d'une session de questions-réponses sur Reddit queDepuis le lancement d'en 2016, le matériel technique a en effet progressé, et les équipes travaillent sur le second opus de façon à proposer la meilleure expérience sur les consoles de nouvelle génération. Selon les dires du directeur technique, « nous étendons le moteur OW2 avec des fonctionnalités plus haut de gamme », et cela signifie donc que. En revanche, si ces dernières permettront une expérience de jeu incroyable,Sur Nintendo Switch, il n'est pas rare de voir les jeux subir un downgrade, que ce soit au niveau du gameplay ou au niveau des graphismes. La console de Nintendo n'est pas aussi puissante que les consoles de PlayStation et Microsoft, et les portages sont dans la plupart du temps moins optimisés sur la console.Pour rappel, Overwatch 2 , qui sera disponible sur PC, PlayStation et Xbox, ne possède toujours pas de date de sortie.