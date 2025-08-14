Overwatch 2 révèle Wuyang, son soutien aquatique

La saison 18 d'Overwatch 2 marquera les débuts en jeu d'un Héros inédit nommé Wuyang. Celui-ci maîtrise l'eau et s'est déjà dévoilé aux joueurs, avec en bonus la possibilité de le découvrir en jeu très rapidement.
Blizzard continue d'alimenter son FPS, puisque pour la saison 18 la communauté pourra découvrir un nouveau Héros, nommé Wuyang. Celui-ci maîtrise un élément en particulier, l'eau, qui est au centre de la majorité de ses capacités. En prime, il devrait convenir parfaitement aux joueurs ayant une précision hors norme, puisqu'il ne faudra pas rater ses cibles. Voici ce que les développeurs ont révélé au sujet de Wuyang, le nouveau personnage d'Overwatch 2.
Un soutien aquatique, qui vise juste
Wuyang est décrit comme un rebelle et prodige aquatique qui est prêt à bouleverser les stratégies de soutien, notamment parce qu'il est pensé pour les joueurs dotés d'une précision unique tout en bénéficiant de mouvements fluides. Son arme principale, le Xuanwu Staff, tire un orbe d'eau qui inflige des dégâts, mais il sera possible de maintenir le clic/la touche pour contrôler sa trajectoire et renforcer son explosion. Pour ce qui est du Restorative Stream, il place un soin passif sur un allié.
Mais pour faire plus simple, voici les capacités de Wuyang annoncée par Blizzard :
Compétences
Guardian Wave : Envoie une vague d'eau vers l'avant qui augmente la quantité de soins reçus par les alliés et repousse les ennemis.
Passif
Commence à régénérer la santé plus rapidement.
Ultime
Tidal Blast : Protège un allié ou soi-même avec de l'eau qui explose après une courte durée. L'explosion repousse les ennemis et soigne massivement la cible protégée.
Pour ce qui est des Perks, les voici :
Level 2
Overflow : Gagne 10 munitions et 33 % de ressource de soin lorsque Rushing Torrent est activé.
Balance : Lorsque vous infligez des dégâts avec des orbes d'eau, augmente les soins passifs de Restorative Stream de 40 % pendant 2 secondes.
Level 3
Ebb and Flow : Guardian Wave revient à son point de départ. Inflige 50 % de dégâts en moins pendant le retour.
Falling Rain : Contrôle simultanément 3 orbes d'eau qui infligent 60 % de dégâts en moins et dont le rayon d'explosion renforcé est réduit de 25 %.
Quand Wuyang sera disponible dans Overwatch 2 ?
Comme c'est souvent le cas depuis un bon moment, Wuyang sera jouable gratuitement pour toutes et tous dans Overwatch 2 entre les 14 au 18 août, pour que Blizzard obtienne des retours.
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Le Héros sortira ensuite pour la saison 18, qui devrait être lancée le 26 août prochain.
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